Noticias de hoy 1 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 1 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ataque en secundaria de Torreón

Un ataque en una secundaria de Torreón dejó sin vida a la subdirectora del plantel y 3 personas heridas; autoridades detuvieron a dos exalumnos.

Rachel se fortalece y se aleja

El huracán Rachel se mantiene al sur de Baja California Sur y provoca lluvias intensas en esa entidad y en Sinaloa; aunque seguirá fortaleciéndose, su trayectoria lo aleja de las costas.

Marcharán por el 2 de octubre

Este 2 de octubre se realizarán movilizaciones en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y más estados para conmemorar la matanza de Tlatelolco.

Conato de incendio en Dos Bocas

Un conato de incendio se registró en la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco, por el sobrecalentamiento de un quemador que alcanzó los pastizales.

Grave tras ejecución fallida

Christa Pike permanece grave tras sobrevivir a un intento de ejecución con una doble inyección letal en Tennessee. Autoridades ya investigan el caso.

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