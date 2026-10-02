Hay “Nadie Nos Va a Extrañar” para rato: confirman que habrá tercera temporada

El anuncio generó reacciones entre los protagonistas. Foto: Especial

“Nadie Nos Va a Extrañar” tendrá una tercera temporada, así lo confirmó Camila Misas, Head of Local Originals, Mexico de Prime Video & Amazon MGM Studios.

La ejecutiva compartió la noticia durante el panel “Nuevas voces, grandes historias: la apuesta de Amazon MGM Studios por el talento que viene”, realizado en el marco de Iberseries Platino & Industria.

“Queremos compartir con ustedes una noticia que nos emociona muchísimo. Después de una segunda temporada muy exitosa de ‘Nadie Nos Va a Extrañar’, está confirmada la tercera temporada”, destacó.

LA TERCERA TEMPORADA ES UNA REALIDAD💥 ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué teorías tienen? Déjenlo TODO en los comentarios. #NadieNosVaAExtrañar pic.twitter.com/kaH56WGF5v — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) October 1, 2026

La primicia también generó reacciones entre los protagonistas de la serie, quienes compartieron la información a través de sus redes sociales, donde los seguidores celebraron la confirmación de una nueva entrega.

La producción también mantiene una presencia destacada en Prime Video México a ocho semanas del estreno de su segunda temporada, “Nadie Nos Va a Extrañar” forma parte del top ten de series de la plataforma.

¿Cuándo comenzará la producción de la tercera temporada de “Nadie Nos Va a Extrañar”?

La producción de la próxima temporada de la serie, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, comenzará durante el primer trimestre de 2027.

“También tendremos caras e historias nuevas a cargo de la dirección de Samuel Kishi, Silvana Aguirre como showrunner y no podría faltar Adriana Pelusi y Gibran Portela a cargo de los guiones”, agregó.

La serie es protagonizada por Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz, y cuenta con la producción del estudio The Immigrant.

Samuel Kishi Leopo estará nuevamente a cargo de la dirección, mientras que Silvana Aguirre continuará como showrunner. Los guiones serán desarrollados por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

¿Dónde se estrenará la tercera temporada?

La nueva entrega se estrenará en exclusiva a través de Prime Video y se sumará al catálogo de la membresía Amazon Prime, informó la plataforma este jueves.

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