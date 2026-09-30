Verónica Ruffo analiza buscar la gubernatura de Baja California; decidirá en 2 semanas

Verónica Ruffo analiza buscar la gubernatura de Baja California. Foto: Cuartoscuro

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, confirmó que analiza la posibilidad de buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027, y señaló que podría tomar una decisión definitiva en las próximas dos semanas.

Durante su participación en el Foro América Libre, la empresaria explicó que ya considera seriamente la posibilidad de entrar a la contienda y que cuenta con el respaldo de su padre para definir su futuro político.

Verónica Ruffo analiza competir por la gubernatura de Baja California

Ruffo Sánchez señaló que ya comenzó a profundizar en la posibilidad de participar en las elecciones de 2027.

“Ya estoy, ya puedo decir que podemos empezar a profundizar en el tema”, afirmó.

La empresaria explicó que la decisión será personal y que su padre le ha expresado su respaldo para determinar si participa o no en el proceso electoral. Incluso, estimó que en un plazo máximo de dos semanas podría tener definida su postura.

“Mi papá dice que la decisión es mía, su bendición para mí es importante, creo que la tengo, yo creo que no más de dos semanas yo ya pueda aterrizar esta decisión”, declaró.

El interés de Ruffo por la gubernatura ya había sido reportado previamente. La dirigencia del PAN en Baja California confirmó que mantiene acercamientos con ella y que su eventual incorporación tendría que pasar por el proceso interno del partido.

Verónica Ruffo dice que la política forma parte de su vida

Aunque no ha ocupado un cargo público, Verónica Ruffo aseguró que la política ha estado presente en su vida desde que era niña debido a la trayectoria de su padre. Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California y llegó al cargo como candidato del PAN.

La empresaria afirmó que no se considera ajena a la actividad política y que la experiencia de haber crecido cerca de ella le permite conocer el entorno.

“No soy ajena a la política, nunca lo he sido, crecí en ella, afortunadamente o desafortunadamente le entiendo a la política”, comentó.

También señaló que la posibilidad de participar en una elección no representa un escenario que le genere temor.

“No me asusta, no sé si porque crecí en ella y tengo el ejemplo de mi padre, entonces sí le entiendo”, agregó.

Ruffo no descarta una candidatura en coalición

Verónica Ruffo también habló sobre la posibilidad de que una eventual candidatura sea respaldada por una coalición de fuerzas políticas. Explicó que uno de los factores que tomaría en cuenta sería la posibilidad de generar una unión entre partidos y ciudadanos.

“Si soy un eje central, si mi nombre logra esa unión de la ciudadanía, de los partidos políticos, pues yo me sentiría con la responsabilidad de no aceptarlo”, expresó.

La eventual candidatura todavía tendría que definirse conforme a los procesos internos de los partidos que decidan participar en una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué pasará con la doble nacionalidad de Verónica Ruffo?

Otro de los temas que la empresaria abordó fue su doble nacionalidad, ya que nació en San Diego, California, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Ruffo señaló que deberá revisar jurídicamente su situación ante la reforma constitucional aprobada por el Senado, que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La empresaria aclaró que, de acuerdo con los tiempos previstos para la reforma, ésta no aplicaría a la elección de 2027.

“No aplica para este 2027, pero si es, yo tengo la doble nacionalidad, he pensado si renunciaría, no tengo la respuesta todavía”, declaró.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y contempla que quienes aspiren a esos cargos cuenten exclusivamente con la nacionalidad mexicana. Su entrada en vigor está prevista para 2028, una vez que se cumpla el proceso legislativo correspondiente.

¿Verónica Ruffo ya es candidata a la gubernatura de Baja California?

No. Hasta el momento, Verónica Ruffo analiza si participará en la contienda de 2027 y todavía no existe una candidatura formal a su nombre. El PAN en Baja California ha reconocido que mantiene conversaciones con ella y que podría incorporarse al proceso interno para definir a su perfil rumbo a la gubernatura.

Por ahora, Ruffo deberá decidir si acepta participar y, posteriormente, tendría que cumplir con los procedimientos partidistas y electorales correspondientes. La elección para renovar la gubernatura de Baja California está prevista para 2027, mientras los partidos políticos comienzan a definir los perfiles que competirán en el proceso.

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