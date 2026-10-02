“Un ataque aislado”: Fiscalía de Coahuila confirma un muerto y cuatro heridos tras agresión en secundaria de Torreón

La subdirectora de la secundaria 13 falleció tras el ataque. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este jueves, un par de jóvenes mayores de edad irrumpieron en las instalaciones de una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, para realizar un ataque que dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FEG) de Coahuila, misma que posteriormente dio a conocer la actualización de los hechos.

De acuerdo con las primeras declaraciones, la FGE informó que se trata de un hecho aislado, sui géneris, y determinado por dos personas “dentro de un contexto familiar desarticulado”. De igual manera, descartó explosivos y armas de fuego en el ataque perpetrado por los jóvenes de 18 años, quienes de manera extraoficial se mencionó que son hermanos gemelos y exalumnos de la institución.

Como resultado de la agresión, con arma blanca, la FGE confirmó la muerte de una mujer y cuatro lesionados: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva, y una persona del sexo femenino, quien se encuentra estable. Los agresores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

¿Quién era la persona que murió en el ataque en la escuela de Torreón?

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que una mujer murió a consecuencia de las lesiones provocadas por arma blanca. La FGE dio a conocer previamente que la víctima fue identificada como la subdirectora del plantel educativo.

Coahuila refuerza coordinación tras agresión en plantel

El gobernador Manolo Jiménez Salinas solicitó al Gabinete Estatal de Seguridad una rápida reacción y seguimiento de los hechos.

Las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad trabajan de manera coordinada con la Fiscalía estatal y el Gobierno Municipal de Torreón.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también mantiene contacto con directivos, docentes, madres y padres de familia para brindar acompañamiento y atención a la comunidad escolar.

El Gobierno de Coahuila informó que se reforzarán las acciones preventivas en planteles educativos, así como las estrategias de proximidad y atención dirigidas a estudiantes, docentes y familias, conforme a los protocolos aplicables.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.https://t.co/0yvmyGnciI pic.twitter.com/pOh5e8cLkv — SEP México (@SEP_mx) October 1, 2026

Fiscalía continuará investigación del ataque

El Gobierno estatal señaló que buscará que se apliquen las sanciones que correspondan conforme a derecho a quienes resulten responsables.

También expresó solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que mantendrá la coordinación entre instituciones para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

De acuerdo con el Fiscal de Coahuila, la hipótesis preliminar sobre el móvil del ataque responde a un tema de impulsos emocionales y coraje por parte de los dos exalumnos hacia el personal administrativo y la comunidad escolar.

Así detuvieron a los atacantes de secundaria en Torreón

En redes sociales circula un presunto video que muestra a dos atacantes de la escuela secundaria de Torreón mientras son detenidos. En las imágenes se observa a los dos jóvenes en el piso mientras un grupo de personas, aparentemente padres de familia, los golpean.

El material también muestra cómo los sacan a la calle, casi arrastrándolos mientras los siguen golpeando. Algunos de los presentes piden que les dejen adentro de la escuela, temiendo un posible escape.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Circula ese video al.momento de la detención de los agresores de la secundaria del ejido la unión de aquí de torreon pic.twitter.com/1XEVg45EJM — Ing. Mamarre (@martin_warrior1) October 1, 2026

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