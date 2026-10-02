Peso mexicano arranca octubre con caída, se vende encima de las 18 unidades por dólar

Peso mexicano tuvo caída de 1.17% frente al dólar. Foto: Reuters

El peso mexicano cerró la jornada del jueves 1 de octubre en 18.37 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). La moneda nacional registró una depreciación de 1.17%, equivalente a unos 21 centavos frente al cierre previo.

Con este movimiento, el peso ligó su cuarta jornada consecutiva a la baja y terminó en su peor nivel desde inicios de 2025.

Peso mexicano toca los 18.43 por dólar durante la jornada

Durante la sesión de este jueves, el tipo de cambio se movió entre 18.2580 y 18.4350 pesos por dólar, según los registros de Banxico. El nivel máximo representó el punto de mayor presión para la moneda mexicana durante la jornada.

El avance del dólar también se reflejó en el comportamiento del mercado internacional. El índice dólar (DXY) ganó terreno ante una mayor cautela entre los inversionistas, mientras los mercados siguen atentos al comportamiento de la inflación y a las condiciones económicas globales.

¿Por qué cayó el peso al inicio de octubre?

Entre los factores que marcaron la jornada estuvieron el fortalecimiento global del dólar, la persistencia de presiones inflacionarias y un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas.

A inicios del mes pasado, el peso operaba sostenidamente por debajo de 17 por dólar, pero un giro restrictivo de la Reserva Federal (Fed) despertó temores de que disminuya el amplio diferencial de tasas con México, que durante años ha apuntalado a la divisa y los activos locales.

A mediados de septiembre, la Fed elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 y anticipó nuevos ajustes. En contraste, Banco de México mantuvo sin cambios su tasa clave y señaló que no respondería mecánicamente a las decisiones de su par estadounidense.

Estos elementos aumentaron la cautela entre los participantes del mercado y favorecieron al dólar frente a distintas monedas, entre ellas el peso mexicano.

Por ahora, la moneda nacional mantiene una racha negativa de cuatro sesiones consecutivas, después de haber iniciado el año en niveles inferiores a las 18 unidades por dólar.

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