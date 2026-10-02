Festival de las Almas en Jalisco 2026: fechas, sedes y actividades por Día de Muertos

Anuncian el Festival de las Almas en Jalisco 2026. Foto: Cortesía

Jalisco celebrará el Día de Muertos con la segunda edición del Festival de las Almas, que reunirá más de 350 actividades del 24 de octubre al 15 de noviembre de 2026. La programación contempla propuestas culturales, gastronómicas y artísticas en 11 municipios del estado.

El festival es organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en conjunto con la Secretaría de Turismo estatal, con el objetivo de reunir las distintas formas en que las comunidades celebran esta tradición mexicana.

La programación será gratuita e incluirá instalaciones monumentales, desfiles, actividades culturales y experiencias para visitantes.

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Almas?

Entre los principales atractivos anunciados para esta edición destacan una Catrina de 22 metros de altura en Zapotlanejo, catrinas monumentales en Lagos de Moreno y una gran ofrenda de barro en San Pedro Tlaquepaque.

También se realizará una Gran Cabalgata con más de 200 charros de gala, además de propuestas gastronómicas, paquetes de hospedaje y actividades participativas.

En Chapala, la celebración incluirá una intervención inspirada en el lago, con una ofrenda del agua. De acuerdo con Lorena Martínez Ramírez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, participarán pescadores y sus barcas, así como escuelas, comercios y habitantes de la comunidad.

En Guadalajara, la Plaza Guadalajara se transformará en la Plaza de las Almas, como parte de las actividades del festival.

¿Qué municipios participarán?

La segunda edición del Festival de las Almas ampliará su presencia con la incorporación de cinco municipios:

San Pedro Tlaquepaque

Sayula, Mazamitla

Lagos de Moreno

Cocula

Estas localidades se suman a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo.

La propuesta busca integrar las celebraciones locales en una agenda común, sin perder las expresiones culturales que distinguen a cada destino.

¿Qué otros eventos habrá en Jalisco durante octubre y noviembre?

La agenda turística de Jalisco para el cierre de 2026 también contempla otros encuentros.

Los Premios HEAT se realizarán el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, con actividades programadas del 30 de octubre al 5 de noviembre.

Por su parte, las Fiestas de Octubre se llevarán a cabo del 2 de octubre al 12 de noviembre. Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre incorporarán una experiencia especial de Día de Muertos.

A estas opciones se suma Calaverandia, una propuesta contemporánea inspirada en esta tradición en Guadalajara.

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