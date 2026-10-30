Se atrinchera tras disparar contra policías en Mexicali; fuerte video

En Mexicali se presentó un fuerte enfrentamiento. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Mexicali, Baja California, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) sometieron a un sujeto en la colonia Fundadores. Un video captó la acción policial y los momentos de tensión durante el operativo.

Posteriormente, el sujeto perdió la vida.

Fuerte video en Mexicali

El video fue difundido por diversas cuentas, entre ellas la del reportero @TashiroMalekium. En las imágenes se observa el actuar de los policías y la adrenalina del momento en la colonia Fundadores. De acuerdo con los reportes, durante un patrullaje de rutina, los uniformados detectaron a un sujeto en presunto estado inconveniente. Cuando intentaron auxiliarlo, el individuo se refugió en una vivienda y comenzó la balacera.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Luego de haber disparado en contra de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en Mexicali Baja California, Un civil armado se atrinchera, y minutos más tarde es reducido.



Como resultado de esta acción, un subcomandante de la fuerza Estatal de Seguridad ciudadana… pic.twitter.com/fRw1a9Vyhm — Tashiro Malekium (@TashiroMalekium) October 30, 2026

Las imágenes, captadas por una de las cámaras corporales de los elementos de la FESC, muestran el momento en que ingresaron al predio. Los disparos retumbaron. La adrenalina estaba al límite. Poco después, se escuchó otra ráfaga.

Los uniformados comenzaron a forzar las puertas del cuarto donde el individuo permanecía atrincherado. “¡Me la soltó, me apuntó!”, dijo el policía que portaba la cámara.

Dentro de la habitación, el sujeto aparece resguardado detrás de un sillón. A su lado estaba una escopeta, con la que presuntamente atacó a los oficiales. “¡Párate a la ve…!”

El individuo sangraba. Uno de los uniformados le colocó las esposas. Como el sujeto permanecía detrás del sillón, a los policías les costó trabajo sacarlo, por lo que decidieron cargarlo. “¡Date la vuelta, te dije, cule…!”

La grabación termina cuando el individuo es sometido en el suelo, dentro de la vivienda ubicada en la colonia Fundadores de Mexicali. También circula otro metraje, más largo, en el que se observa cómo los elementos dispararon hacia la habitación antes de poder ingresar.

Como resultado de la balacera, Juan Carlos Jiménez Morgan, subdirector de la FESC, resultó herido. Sin embargo, se reportó fuera de peligro, indicó el medio ZETA.

Otra balacera

Durante esta misma semana, una agente perdió la vida en Tecate y otro uniformado resultó herido, luego de que ambos fueran agredidos afuera de una tienda.

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