Así fue el ataque armado en Tecate que dejó una agente muerta y otro policía herido

La violencia sigue en Baja California. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tecate, Baja California, se difundió el video del ataque contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en el que una agente perdió la vida y otro uniformado resultó herido. Las imágenes muestran la secuencia de la agresión.

Video del ataque en Tecate

El video fue publicado en varias cuentas de redes sociales, entre ellas la de @siete_letras. En las imágenes se observa a un sujeto que saca una pistola y dispara contra los agentes.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Atacan a tiros a agentes de la Fuerza Estatal:



Ocurrió en Tecate, Baja California. La oficial, Astrid Manzano, fue asesinada y su compañero salió herido.



Se reportan 3 detenidos. Se indaga el motivo de la agresión. pic.twitter.com/c4dnQGWIJw — Antonio Nieto (@siete_letras) October 28, 2026

La grabación proviene de una cámara de seguridad de una tienda. Afuera del establecimiento, un hombre revisaba su vehículo cuando llegaron dos automóviles, entre ellos una patrulla. De uno de ellos descendió un elemento policial que hizo un ademán; el sujeto del otro auto bajó.

Segundos después llegó otra patrulla de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Los agentes comenzaron a dialogar con el individuo, pero en cuestión de segundos se escucharon los disparos.

Los uniformados intentaron resguardarse. Uno de ellos corrió para ponerse a salvo; al parecer, se trataba de la agente que posteriormente perdió la vida

En el video también se observa a un sujeto con gorra que, con una pistola en la mano, dispara contra los agentes y los persigue. Mientras tanto, el hombre que revisaba su automóvil y un trabajador de la tienda se resguardaron para evitar resultar heridos.

La grabación corresponde al 26 de octubre, aunque comenzó a viralizarse posteriormente en redes sociales de Tecate y de otras regiones del país. Los reportes indicaron que hubo tres personas detenidas.

Autoridades confirman muerte de agente

A través de su cuenta de Facebook, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California lamentó el fallecimiento de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Dafny Astrid Manzano Córdova.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera Dafny Astrid Manzano Córdova, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Su partida deja un vacío entre quienes compartieron con ella días de trabajo, experiencias y momentos que permanecerán en el recuerdo.

A su familia, amistades y seres queridos, les enviamos un abrazo de corazón y nuestros mejores deseos de fortaleza en estos momentos tan difíciles”

Foto: SSC-BC

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