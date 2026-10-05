¿Quién es el “500”, presunto operador del Cártel de Sinaloa detenido en Rosarito?

El “500” fue detenido en Playas de Rosarito. Foto: SSCBC

Luis Adán “N”, de 32 años y originario de Veracruz, identificado con el alias el “500”, fue detenido en Playas de Rosarito, Baja California, señalado como un presunto integrante de una estructura criminal del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que la captura fue resultado de labores de inteligencia y de una denuncia ciudadana, en un operativo realizado con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

De acuerdo con la dependencia estatal, el “500” estaría relacionado con actividades de logística para ataques armados y con la distribución de droga. Entre los señalamientos que pesan sobre el detenido se encuentra su presunta participación como responsable de homicidios.

¿Quién es Luis Adán “N”, el “500”?

El hombre detenido tiene 32 años, es originario de Veracruz y era conocido dentro de la estructura delictiva con el alias el “500”. Según la información proporcionada por las autoridades, Luis Adán “N” era señalado como una pieza dentro de la logística de ataques armados y de una red dedicada a la distribución de metanfetamina para un grupo criminal de Sinaloa, según medios locales.

Además, está relacionado con una serie de hechos violentos registrados en la región y lo señalan como presunto responsable de homicidios. Estos señalamientos forman parte de la información con la que las autoridades identificaron al sujeto y deberán ser materia de las investigaciones correspondientes.

¿Cómo fue detenido el “500” en Rosarito?

La captura se originó a partir de una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades desplegar labores de inteligencia para ubicar al presunto operador. Durante la intervención, los agentes localizaron a Luis Adán “N” al volante de un automóvil. Tras identificarlo como el “500”, procedieron a su detención en Playas de Rosarito.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que en el operativo también fue asegurada un arma de fuego, así como varias dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

La dependencia estatal destacó que la acción se realizó con apoyo de la Guardia Nacional y de la SSPC Federal, como parte de las labores de coordinación para ubicar a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas.

¿De qué acusan al “500”?

Al delincuente, lo vincula con labores de logística para ataques armados y distribución de droga. En particular, las autoridades lo relacionan con una red de distribución de metanfetamina y con la preparación o logística de ataques armados. Además, la dependencia informó que Luis Adán “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Por ello, los señalamientos en su contra forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditados por las autoridades competentes dentro de los procedimientos correspondientes.

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