Brasil va a segunda vuelta: ¿quién ha propuesto este modelo en México y qué implicaría?

Brasil a segunda vuelta; México ha buscado el mismo mecanismo. Foto: AFP

Las elecciones presidenciales de Brasil tendrán una segunda vuelta el próximo 25 de octubre entre los dos candidatos más votados en la primera ronda: Flávio Bolsonaro, candidato de derecha, y Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente de izquierda, luego de que ninguno superara la mitad de los votos válidos en la primera ronda. Flávio obtuvo 47.03% y Lula 45.16%.

En México, la elección presidencial se resuelve actualmente en una sola votación y gana la candidatura que obtiene la mayoría relativa; sin embargo, la segunda vuelta presidencial está nuevamente sobre la mesa en el Congreso de la Unión.

La propuesta de cambiar de modelo electoral no es nueva en nuestro país: existen más de 30 presentadas desde el 2000.

En México, aún se busca la segunda vuelta presidencial

La propuesta más reciente para tener balotaje fue presentada por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), junto con integrantes de su grupo parlamentario.

La iniciativa, publicada en marzo de 2026, plantea reformar los artículos 81, 84 y 99 de la Constitución y permanece pendiente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El argumento central es que un presidente electo sin mayoría absoluta puede contar con un respaldo limitado y, de acuerdo con la exposición de motivos, esto puede afectar su legitimidad y gobernabilidad.

La iniciativa busca que quien llegue a la Presidencia tenga la mitad más uno de los votos válidamente emitidos.

El mecanismo funcionaría así:

En la primera votación participarían las candidaturas presidenciales

Si ninguna obtiene más de 50% de los votos válidos, habría una segunda votación

En ella participarían únicamente las dos candidaturas con mayor votación

La segunda vuelta se realizaría el cuarto domingo posterior a la primera elección

Ganaría quien obtuviera la mayoría absoluta en esa segunda votación

En la práctica, el cambio obligaría a celebrar una segunda jornada electoral cuando ninguna candidatura alcanzara el umbral establecido. También abriría un periodo entre ambas votaciones para que los dos finalistas busquen el respaldo de quienes votaron por otras opciones.

La iniciativa modificaría el artículo 81, para establecer la mayoría absoluta y la segunda vuelta; el 84, para ajustar las reglas relacionadas con la falta absoluta de la Presidencia, y el 99, para incorporar al Tribunal Electoral en las disposiciones derivadas del nuevo procedimiento.

La segunda vuelta no es una propuesta nueva en México

La iniciativa de Ernesto Sánchez Rodríguez forma parte de una discusión que lleva décadas en el Congreso.

Un documento publicado por la Cámara de Diputados señala que desde 1998 se han presentado más de 16 iniciativas específicamente para reformar el artículo 81 en materia de balotaje presidencial. Sin embargo, existen más de 25 iniciativas relacionadas con la segunda vuelta en México desde 2000.

Entre los antecedentes se encuentran propuestas del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y legisladores sin partido. Los modelos no han sido idénticos: algunos establecían mayoría absoluta y segunda vuelta entre los dos candidatos más votados; otros planteaban umbrales como 40% con una diferencia determinada respecto del segundo lugar.

Fecha Legislador / promovente Partido Artículos constitucionales Mecanismo propuesto Estatus 19 abril 2001 Fernando Ortiz Arana PRI 81 y 99 Segunda vuelta presidencial cuando ningún candidato alcanzara mayoría absoluta; sólo participarían los dos más votados. No prosperó; quedó pendiente. 21 agosto 2002 Luis Miguel Barbosa Huerta PRD 52, 56 y 81 Segunda vuelta para presidente, diputados y senadores. Para la Presidencia se buscaba mayoría absoluta; la propuesta también establecía reglas de segunda ronda para legisladores. Turnada a comisiones; no prosperó. 22 febrero 2005 Jesús Martínez Álvarez Convergencia 81 y 116; también 9, 19 y 159 del Cofipe Segunda vuelta para presidente y gobernadores cuando ningún candidato alcanzara mayoría absoluta. La segunda ronda se realizaría 45 días después de los resultados. Pendiente en comisiones; no prosperó. 31 julio 2006 Cristina Portillo Ayala PRD 52, 56 y 81 Segunda vuelta para presidente, diputados y senadores. Para cargos legislativos se planteaba que pasaran a segunda ronda quienes superaran determinado umbral de votación. Turnada a comisiones; no prosperó. 9 agosto 2006 Francisco Luis Monárrez Rincón PRI 81 Mayoría absoluta; a segunda vuelta pasarían todos los candidatos que hubieran obtenido más de 25% de los votos, no únicamente los dos primeros. Turnada; no prosperó. 29 septiembre 2006 Mauricio Ortiz Proal PRI 81 Mayoría absoluta. Si nadie la obtenía, segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Prohibía sustituir candidatos y recibir financiamiento adicional en la segunda ronda. Turnada a Puntos Constitucionales; no prosperó. 6 febrero 2007 Mario Enrique del Toro PRD 41, 81 y 99, además de legislación secundaria Planteaba mayoría absoluta de 51%; también contemplaba reglas para segunda vuelta y modificaciones electorales sobre campañas, medios y propaganda. Turnada; no prosperó. 15 diciembre 2009 y 27 de noviembre de 2012 Felipe Calderón Hinojosa / Poder Ejecutivo Federal PAN Reforma constitucional integral; incluía 81 Elección presidencial por mayoría absoluta y segunda vuelta si ningún candidato alcanzaba esa mayoría. La elección legislativa sería concurrente con la segunda vuelta. No fue aprobada; la reforma política posterior no incorporó la segunda vuelta. 13 septiembre 2012 Fernando Rodríguez Doval PAN 81 Más de 50%; si nadie alcanzaba esa cifra, segunda votación entre los dos candidatos más votados. Primera vuelta el primer domingo de julio y segunda el segundo domingo de agosto. Desechada el 31 julio 2013. 20 diciembre 2012 Mariana Gómez del Campo Gurza PAN 81 Segunda vuelta si nadie obtenía más de 50%; participarían los dos más votados y se realizaría el segundo domingo de agosto. Permaneció en comisiones; no prosperó. 2014 Luis Alberto Villarreal García y diputados del PAN PAN Paquete que incluía 41, 81, 116, entre otros Modelo diferente: ganaría quien obtuviera más de 50%, o 40% y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo lugar. Si nadie cumplía, segunda vuelta entre los dos primeros. No prosperó. 2015 Juan Bueno Torio PAN 81, 115, 116 y 122 Segunda vuelta cuando no hubiera mayoría absoluta. En la presidencial participarían los dos candidatos más votados. También se extendía a gubernaturas, municipios y CDMX. Desechada en julio de 2016 por falta de dictamen. 21 marzo 2017 Grupo parlamentario del PVEM, encabezado en la presentación por Javier Octavio Herrera Borunda / Daniela de los Santos Torres PVEM 74, 76, 81, 84, 89 y 99 Modelo particular: si nadie superaba 50%, el candidato con mayor votación podía optar por formar un Gobierno Federal de Coalición o ir a segunda vuelta. Si optaba por segunda vuelta, competirían los dos primeros. Desechada el 2 febrero 2018 por no haber sido dictaminada en plazo. 18 septiembre 2018 Kenia López Rabadán PAN 81 Mayoría absoluta; segunda vuelta 45 días después, entre los dos candidatos más votados. Proponía que no hubiera campaña electoral durante ese periodo. Turnada a comisiones; no prosperó. 2018 Jesús Gilberto Rodríguez Garza PRI 81 Si ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, segunda vuelta entre los dos que obtuvieran más votos válidos. Turnada; no prosperó. 3 diciembre 2019 Dulce María Sauri Riancho PRI 41, 81, 116 y 122 Segunda vuelta presidencial y para gubernaturas cuando nadie obtuviera mayoría absoluta. El INE determinaría la procedencia y fecha, entre 10 y 60 días después de la primera votación. Turnada a Puntos Constitucionales; no prosperó. 10 diciembre 2019 Beatriz Elena Paredes Rangel PRI 81, 84 y 99 Mayoría absoluta; si nadie la alcanzaba, segunda vuelta entre los dos primeros. Si alguno se retiraba o quedaba imposibilitado, podía entrar el siguiente candidato más votado. La segunda vuelta sería el tercer domingo posterior a la convocatoria. Turnada a comisiones; posteriormente no prosperó. 2 septiembre 2021 Manuel Añorve Baños PRI 81, 84, 99, 116 y 122 Mayoría absoluta; segunda vuelta entre los dos primeros. Para la Presidencia se realizaría el cuarto domingo posterior a la primera votación. También contemplaba gubernaturas. No abordada; no prosperó. 2021 Damián Zepeda Vidales PAN 81, 84, 99, 116 y 122 Mismo esquema de mayoría absoluta y segunda vuelta entre los dos candidatos más votados; cuarto domingo posterior a la primera elección. Turnada a comisiones; no prosperó. 28 septiembre 2021 Minerva Hernández Ramos PAN 81, 84, 99, 116 y 122 Segunda vuelta presidencial y para gubernaturas; mayoría absoluta como requisito y segunda ronda entre los dos primeros. No abordada; no prosperó. 14 diciembre 2021 Alejandra del Carmen León Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo y Gustavo Enrique Madero Muñoz Sin partido 81 Primera vuelta: ganador con 40% o más y diferencia de al menos 5 puntos sobre el segundo. De no cumplirse, segunda elección el primer domingo del mes siguiente. Turnada a comisiones; recibió excitativa en 2023, pero no prosperó. 14 diciembre 2021 Alejandro González Yáñez y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre PT 81 Modelo de 40% + 5 puntos: si nadie lograba 40% con ventaja mínima de cinco puntos, habría segunda vuelta. Turnada a comisiones; no prosperó. 3 marzo 2022 Eduardo Enrique Murat Hinojosa PRI 81 Segunda vuelta para presidente cuando ninguna candidatura alcanzara la mayoría establecida en primera ronda. Incluida en el dictamen de la reforma político-electoral de 2022; el dictamen fue desechado en el Pleno el 6 diciembre 2022. 15 noviembre 2022 Román Cifuentes Negrete y diputados del PAN PAN 81, 84 y 99 Umbral de 45%. Si ninguna candidatura obtenía al menos 45%, habría segunda vuelta entre las dos más votadas. La segunda elección se realizaría dentro de los 30 días posteriores a la declaratoria. Formó parte del proceso de dictaminación de 2022; desechada en Pleno el 6 diciembre 2022. 12 septiembre 2023 Manuel Añorve Baños y senadores del PRI PRI 81, 84, 99, 116 y 122 Mayoría absoluta; segunda vuelta entre los dos primeros. Para la Presidencia, sexto domingo posterior a la primera votación. También para gubernaturas y CDMX. No abordada; no prosperó. 12 septiembre 2023 Indira Kempis Martínez, Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Emilio Álvarez Icaza MC, PAN y Grupo Plural 81, 84, 99, 116 y 122 Mayoría absoluta; segunda vuelta entre los dos primeros. Para presidente, sexto domingo posterior a la primera votación. No abordada; no prosperó. 5 septiembre 2023 Mayuli Latifa Martínez Simón PAN 81, 84, 99, 116 y 122 Mayoría absoluta; segunda vuelta entre los dos primeros; para Presidencia, sexto domingo posterior. No abordada; no prosperó. 6 noviembre 2024 Margarita Zavala Gómez del Campo PAN 41, 81 y 99 Mayoría absoluta; segunda vuelta entre los dos más votados. Primera votación el primer domingo de junio y segunda el segundo domingo de julio. Desechada el 29 agosto 2025 por falta de dictamen.

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