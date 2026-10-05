Evacúan a familias de la Huasteca Potosina por inundaciones y desbordamiento de ríos

Evacúan a familias de la Huasteca Potosina. Foto: Omar Hernández

Las tormentas de las últimas horas provocaron la evacuación preventiva de decenas de familias, la suspensión de las actividades escolares y el cierre de los parajes turísticos de la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí.

Se registran inundaciones y desbordamiento de ríos

Las autoridades de San Luis Potosí informaron que, en la comunidad de San Pedro, perteneciente a San Antonio, la crecida del río rebasó los márgenes e inundó varios hogares, mientras que en Tamazunchale, la fuerza del río Amajac destruyó por completo el vado provisional de Tlalocuil, dejando incomunicadas a varias comunidades rurales que conectan a la entidad con Hidalgo.

Las carreteras presentan bloqueos por desgajamientos de cerros y caída de vegetación y las cuadrillas de auxilio monitorean la ruta La Y–Xilitla–El Retén ante el constante desprendimiento de rocas en Xilitla.

Personal de Protección Civil se mantiene desplegado en Tamasopo y Ciudad Valles dónde realizan labores para remover troncos caídos sobre la carretera libre a Rioverde. El paso hacia la comunidad de El Barrancón en Tanlajás quedó interrumpido.

Detienen actividades turísticas

Las autoridades anunciaron que la actividad turística de la Huasteca se encuentra paralizada como medida de seguridad, mientras que, los balnearios, cascadas y parques naturales de Aquismón, Tamasopo, Ciudad Valles y El Naranjo permanecerán cerrados de forma indefinida hasta que concluyan las revisiones de riesgo y los afluentes retornen a niveles seguros.

Por su parte, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para que respeten las medidas preventivas ante el riesgo en espera de más lluvias en la región.

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