Buscan a responsable de atropellar a adulta mayor en Mineral de la Reforma, Hidalgo

Una adulta mayor fue atropellada por un automóvil. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un automóvil en las inmediaciones de una tienda Six de Carboneras, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, y el conductor involucrado se retiró del lugar después del incidente.

La ciudadanía solicitó el apoyo de la población para tratar de identificar al responsable, mientras que en redes sociales comenzó a circular un video del momento del atropellamiento.

La víctima, identificada con las iniciales P. G. S., se dedica a cuidar vehículos en las inmediaciones de la iglesia de San Judas Tadeo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

#CirculaEnRedes | ⛔ Una mujer de la tercera edad, quien se gana la vida cuidando vehículos frente a la iglesia de San Judas Tadeo, en #MineralDeLaReforma, #Hidalgo, fue atropellada ayer por la noche en las inmediaciones de la tienda Six de Carboneras.



Se solicita el apoyo de la… pic.twitter.com/eHBRWPV4jI — La Verdad Hidalgo (@LaVerdadHidalgo) October 4, 2026

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en Mineral de la Reforma?

En un video que ha circulado del momento exacto en que fue atropellada la adulta mayor, se puede ver cómo la mujer camina en medio de una avenida solitaria y no se percata de la circulación del vehículo que, a baja velocidad, al tenerla de frente, la atropella y le pasa el vehículo por encima, para después arrastrarla con una llanta.

En el video difundido en redes sociales, como en la cuenta de X de La Verdad Hidalgo, se ve que la adulta mayor queda tendida en el piso, mientras el conductor responsable se aleja del lugar.

Buscan al responsable del atropellamiento de una adulta mayor

Después del incidente, se pidió a la población de Mineral de la Reforma y municipios cercanos aportar cualquier información que pueda ayudar a ubicar al responsable. El objetivo es que, a partir de las imágenes y otros posibles datos sobre el vehículo, se pueda establecer la identidad de quien conducía el automóvil al momento del atropellamiento.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha dado a conocer públicamente la identidad del conductor ni se han precisado las características completas del vehículo involucrado.

Por ello, quienes tengan información sobre el automóvil o hayan presenciado el incidente pueden hacerla llegar a las autoridades correspondientes.

¿Qué lesiones presentó la mujer atropellada?

De acuerdo con reportes difundidos tras el atropellamiento, la mujer habría sufrido una fractura expuesta en uno de sus brazos. Sin embargo, este dato deberá ser confirmado mediante la valoración médica correspondiente.

La situación también generó llamados de apoyo debido a que, según la información difundida, la adulta mayor no cuenta con recursos económicos suficientes ni con familiares que puedan hacerse cargo de los gastos derivados de la atención médica.

El caso tomó relevancia luego de que comenzara a difundirse un video que muestra el momento del atropellamiento en Mineral de la Reforma. La grabación podría resultar relevante para las investigaciones, debido a que permite observar parte de la dinámica del incidente y las características del vehículo que circulaba por la zona.

No obstante, la identificación del conductor deberá realizarse mediante las investigaciones correspondientes y con información que permita corroborar quién se encontraba al volante.

El caso permanece como una denuncia ciudadana mientras se solicita la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable.

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