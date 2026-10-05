Alerta por peste neumónica: 5 datos que debes conocer antes de preocuparte si estás en Estados Unidos

Los CDC reportan un promedio de siete casos de peste al año. Foto: Envato

El Departamento de Estado reportó que mantiene bajo vigilancia un posible caso fatal de peste neumónica en la región rusa de Irkutsk, en coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias federales, de acuerdo con ABC News.

El caso corresponde a una trabajadora de un instituto de investigación especializado en la peste que murió después de desarrollar una neumonía. Las autoridades rusas todavía no han confirmado que se trate de peste y describen el cuadro “”neumonía de etiología desconocida”.

The U.S. State Department is monitoring a reportedly fatal case of "pneumonia of an unknown etiology" linked to a plague research laboratory in Russia.



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1. La peste sigue presente en Estados Unidos, pero el contagio entre personas es muy raro

Los CDC reportan un promedio de siete casos humanos de peste al año en Estados Unidos. La enfermedad se concentra principalmente en zonas rurales del oeste del país.

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula principalmente entre roedores silvestres y sus pulgas. Una persona puede infectarse después de la picadura de una pulga infectada o al entrar en contacto con tejidos o fluidos de un animal enfermo.

Los casos estadounidenses se concentran principalmente en el norte de Nuevo México, el norte de Arizona y el sur de Colorado. También se han registrado casos en California, el sur de Oregón y el extremo occidental de Nevada.

Esto significa que la peste no está extendida de manera uniforme por Estados Unidos. El riesgo está relacionado principalmente con la exposición a animales y pulgas en las zonas donde circula la bacteria.

La transmisión de persona a persona es mucho menos frecuente. Los CDC señalan que no se ha documentado en Estados Unidos desde 1924.

2. La peste neumónica afecta los pulmones y puede confundirse con una neumonía

La peste bubónica afecta principalmente los ganglios linfáticos y suele aparecer después de la picadura de una pulga infectada.

Esta forma representa más de 80% de los casos de peste registrados en Estados Unidos, según los CDC. Puede causar fiebre, debilidad y ganglios inflamados y dolorosos, conocidos como bubones.

La peste neumónica afecta los pulmones. Puede aparecer después de que la bacteria llega al sistema respiratorio o como una complicación de otra forma de peste.

Su importancia para la alerta actual está en que la peste neumónica puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias. Este contagio generalmente requiere contacto directo y cercano con una persona que tiene la infección pulmonar.

3. El caso de Rusia todavía no está confirmado como peste neumónica

La situación comenzó después de la muerte de una trabajadora de 28 años de un instituto de investigación especializado en peste en Shelekhov, en la región rusa de Irkutsk. La mujer desarrolló una neumonía y posteriormente murió.

Las autoridades sanitarias rusas describieron el cuadro como una “neumonía de etiología desconocida”. También aplicaron medidas de vigilancia a personas que tuvieron contacto con la trabajadora.

Por ahora, un posible caso en Rusia no equivale a un brote confirmado de peste neumónica en Estados Unidos.

4. La peste neumónica puede ser mortal, pero tiene tratamiento

La peste neumónica es una enfermedad grave que puede avanzar rápidamente si no recibe tratamiento. Sin embargo, la infección puede tratarse con antimicrobianos cuando se identifica y atiende de manera oportuna.

Los CDC recomiendan comenzar el tratamiento lo antes posible cuando existe una sospecha clínica de peste. La rapidez es especialmente importante en la forma neumónica por su capacidad de progresar rápidamente.

La experiencia reciente en Estados Unidos muestra que la enfermedad, aunque poco frecuente, no ha desaparecido. En julio de 2025, Arizona registró la primera muerte por peste neumónica en el estado desde 2007. El paciente había tenido exposición laboral a gatos enfermos.

Después de su muerte, las autoridades identificaron a 46 personas potencialmente expuestas y les ofrecieron tratamiento preventivo. Ninguna desarrolló la enfermedad.

Este caso también muestra que el riesgo en Estados Unidos está vinculado principalmente con exposiciones específicas, como el contacto con animales infectados, y no con una transmisión comunitaria sostenida.

5. Peste neumónica: estos son los síntomas y cómo reducir el riesgo

La peste neumónica puede provocar fiebre, dolor de cabeza, debilidad, falta de aire, dolor en el pecho y tos. La enfermedad pulmonar puede aparecer rápidamente y puede producir secreciones respiratorias con sangre.

Si una persona presenta síntomas compatibles después de una posible exposición a un animal enfermo o a una persona con peste neumónica, debe buscar atención médica de inmediato.

En las zonas donde circula Yersinia pestis, los CDC recomiendan reducir el contacto con roedores y sus pulgas. También aconsejan evitar animales enfermos o muertos y utilizar medidas para prevenir las picaduras de pulgas.

Las mascotas también pueden representar un riesgo si entran en contacto con animales infectados. Los gatos son especialmente susceptibles a la peste y pueden desarrollar peste neumónica después de comer roedores infectados.

Los CDC recomiendan mantener a las mascotas protegidas contra las pulgas y consultar con un veterinario si presentan signos de enfermedad después de haber estado expuestas a roedores.

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