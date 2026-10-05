¿En qué están gastando los mexicanos? Consumo importado crece 8.1%, mientras el nacional avanza 0.3%

Centro comercial. Foto: Cuartoscuro

El consumo privado en México creció 2% entre enero y julio de 2026, pero el comportamiento fue muy distinto según el origen de los productos: mientras el consumo de bienes y servicios nacionales aumentó 0.3%, el de bienes importados avanzó 8.1%, de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi.

El contraste es todavía más marcado cuando se revisa qué tipo de bienes impulsó cada resultado. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los bienes duraderos importados crecieron 12.9%, mientras que los de origen nacional disminuyeron 4%.

Consumo importado crece mucho más que el nacional

El Inegi reportó que el consumo privado aumentó 2% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, al separar los productos según su origen, la diferencia es amplia:

Bienes y servicios nacionales: +0.3%

+0.3% Bienes nacionales: +0.3%

+0.3% Servicios nacionales: +0.3%

+0.3% Bienes importados: +8.1%

El dato de bienes importados corresponde al acumulado de enero a julio y representa el mayor crecimiento entre los componentes señalados en el reporte.

En julio 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 113.2 puntos y no presentó variación mensual. Respecto a julio 2025, creció 1.1%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones mensuales:… pic.twitter.com/JQZDjPSS3K — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 5, 2026

Bienes importados: los duraderos son los que más crecen

Dentro del consumo de bienes importados, el comportamiento fue diferente según el tipo de producto.

Entre enero y julio de 2026:

Bienes duraderos: +12.9%

+12.9% Bienes semiduraderos: -2.1%

-2.1% Bienes no duraderos: +10.0%

¿Qué son los bienes duraderos, semiduraderos y no duraderos?

La clasificación ayuda a entender qué tipo de productos se encuentran detrás de las cifras que dio a conocer el Inegi.

Los bienes duraderos son aquellos que tienen una vida útil prolongada, generalmente superior a un año, y pueden utilizarse de manera repetida. Entre ellos se encuentran automóviles, electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras, muebles y teléfonos celulares.

Los bienes semiduraderos tienen una vida útil menor que los duraderos y presentan un desgaste más evidente con el uso regular, aunque pueden utilizarse varias veces antes de ser reemplazados. Algunos ejemplos son prendas de vestir, calzado, ropa de cama y pequeños utensilios o aparatos, como planchas o licuadoras.

Los bienes no duraderos, por su parte, son productos que se consumen rápidamente o se agotan en un periodo corto. En este grupo están alimentos, bebidas, medicamentos, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

¿Y qué pasó con los productos nacionales?

El comportamiento fue diferente entre las categorías de bienes nacionales.

En el acumulado de enero a julio de 2026, frente al mismo periodo de 2025:

Bienes duraderos: -4.0%

-4.0% Bienes semiduraderos: -2.8%

-2.8% Bienes no duraderos: +1.6%

+1.6% Servicios: +0.3%

Es importante precisar el periodo: el -4% corresponde al acumulado enero-julio, no al comportamiento de julio por sí solo.

El dato cambia cuando se observa únicamente julio. En la comparación de julio de 2026 contra julio de 2025, los bienes duraderos nacionales crecieron 4%, mientras que los semiduraderos disminuyeron 0.5% y los no duraderos aumentaron 1.4%.

Así se comportó cada tipo de bien

Tipo de bien Nacional, ene.-jul. Importado, ene.-jul. Duradero -4.0% +12.9% Semiduradero -2.8% -2.1% No duradero +1.6% +10.0%

Las cifras corresponden a la variación porcentual real anual de enero-julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025 y son preliminares.

¿Qué pasó con el consumo en julio de 2026?

El comportamiento del consumo privado fue más moderado durante julio.

Con cifras desestacionalizadas, el IMCP no presentó variación respecto de junio de 2026. A tasa anual, es decir, frente a julio de 2025, el indicador creció 1.1%.

Por origen, en julio el gasto en bienes importados aumentó 1.4% frente a junio, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales disminuyó 0.1%. Dentro de los nacionales, el consumo de bienes cayó 0.2% y el de servicios aumentó 0.2%.

En la comparación anual de julio, el gasto en bienes importados aumentó 1.6%, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales creció 1%.

En el caso específico de los servicios, hay que distinguir nuevamente el periodo: en julio de 2026 frente a julio de 2025 crecieron 0.7% en cifras originales y 0.6% con cifras desestacionalizadas, mientras que en el acumulado enero-julio aumentaron 0.3%.

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