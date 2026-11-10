Descifran el nombre original de Minanbé, sitio maya recién descubierto en Campeche

Sakil sería el nombre original de Minanbé, asentamiento maya. Imagen: INAH

Un conjunto de inscripciones jeroglíficas permitió identificar el posible nombre original de Minanbé, un asentamiento maya localizado en mayo de 2026 al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche. Los especialistas consideran que el lugar pudo llamarse Sakil, palabra maya relacionada con la blancura, luego de encontrar referencias a ese topónimo en monumentos del propio sitio y de la antigua ciudad de Ocomtún.

El hallazgo aporta nuevos elementos para reconstruir la historia de este asentamiento, entre ellos el nombre de uno de sus gobernantes y las relaciones que mantuvo con otras ciudades de la región. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, estos avances permiten conocer aspectos de la organización política de los antiguos mayas, más allá de la ubicación de sus centros urbanos.

Sakil fue descubierto al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul. Imagen: INAH

Inscripciones de Minanbé y Ocomtún revelan el posible nombre de Sakil

Los indicios que llevaron a esta interpretación fueron identificados en la Estela 7 de Minanbé y en un escalón del Conjunto B6 de Ocomtún, un centro urbano maya ubicado aproximadamente 40 kilómetros al noroeste. Este último sitio fue localizado en 2023 y, según las investigaciones, habría llevado el nombre de Maatz’.

El epigrafista Octavio Esparza Olguín, investigador del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, explicó que el análisis de ambos monumentos permitió relacionar las inscripciones con el topónimo Sakil.

Los resultados fueron presentados por primera vez durante una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura, mediante el Centro INAH Campeche. Esparza Olguín forma parte del proyecto “Ampliando el panorama arqueológico de las Tierras Bajas Mayas Centrales”, encabezado por el investigador Ivan Šprajc.

En la Estela 7 se encontró el registro de un gobernante llamado Suutz’, cuyo nombre significa murciélago. En uno de los costados del monumento aparecen jeroglíficos que incluyen un título toponímico integrado por los logogramas sak y ajaw. Su estructura guarda semejanza con una inscripción encontrada en Ocomtún, donde se hace referencia a una persona procedente de Sakil.

La coincidencia entre ambos registros permitió plantear que ese habría sido el nombre del asentamiento conocido actualmente como Minanbé.

Gobernante Suutz’ aparece en monumentos de Minanbé

La Estela 7 contiene una representación de Suutz’, quien aparece con distintos elementos de indumentaria y ornamentos, entre ellos un pectoral, un tocado, un faldellín y sandalias. El monumento fue dividido en tres fragmentos y, de acuerdo con el especialista, su parte superior habría sido trasladada a otro espacio.

Aunque las condiciones de conservación dificultan la lectura de los registros, los investigadores consiguieron reconocer información relevante en los cartuchos jeroglíficos ubicados en uno de los costados.

Modelos fotogramétricos ayudaron a estudiar monumentos mayas. Imagen: INAH

Otro elemento que refuerza la identificación del gobernante es el Altar 6 de Minanbé, donde se conserva una inscripción que vuelve a mencionar a Suutz’. Su nombre está acompañado por el título kalo’mte’, una distinción que durante el periodo Clásico se asociaba con gobernantes que ejercían autoridad sobre una región.

Con el paso del tiempo, ese título también comenzó a utilizarse en centros de menor jerarquía política, como Minanbé, cuyo asentamiento abarca aproximadamente 15 hectáreas.

Conflictos entre Minanbé y Ocomtún durante el periodo Clásico Tardío

Las inscripciones también aportaron información sobre la relación entre Minanbé y Ocomtún. En el escalón del Conjunto B6 de este último sitio se conserva la imagen de un cautivo con las manos atadas, representado boca abajo y asociado con una montaña animada.

A los costados de la escena aparecen bandas con textos jeroglíficos. En una de ellas se identificó el topónimo Sakil, que señala el lugar de procedencia del personaje capturado.

Para Esparza Olguín, este registro constituye una evidencia de los vínculos entre ambas ciudades y apunta a que sus relaciones no siempre fueron pacíficas. El especialista explicó que la conexión entre las inscripciones permitió reconocer que existieron conflictos entre ellas durante una parte del Clásico Tardío, periodo que comprende aproximadamente del año 600 al 900 después de Cristo.

Aunque se sabe que Minanbé pudo mantener contacto con otros centros mayas cercanos, como Chactún, Tamchén y Lagunita, la información localizada hasta ahora permite documentar de manera específica su relación con Ocomtún.

Inscripciones de la Estela 7 permitieron identificar a Suutz’. Imagen: INAH

Tecnología ayuda a descifrar los monumentos mayas de Campeche

El análisis de los registros fue posible, en parte, gracias al uso de modelos fotogramétricos, herramientas que permiten documentar con precisión las superficies de los monumentos y estudiar sus grabados mediante distintos recursos de iluminación digital.

Esta tecnología facilita la identificación de trazos que pueden resultar difíciles de observar directamente y contribuye a elaborar dibujos más precisos de las inscripciones y figuras talladas.

En Minanbé se han localizado cerca de 20 monumentos, aunque únicamente en alrededor de cinco se han reconocido restos de textos e imágenes. Una parte de la información se perdió porque los propios antiguos mayas fragmentaron algunos elementos y por el deterioro ocasionado durante más de mil años de abandono.

El sitio fue denominado Minanbé, expresión que significa “no hay camino”, debido a las dificultades que enfrentó el equipo arqueológico para llegar hasta él. Sin embargo, las nuevas lecturas epigráficas abren la posibilidad de recuperar su identidad original y conocer mejor su historia.

La investigación muestra que los monumentos no sólo aportan información sobre la arquitectura y las expresiones artísticas de esta civilización, sino también sobre sus gobernantes, territorios y enfrentamientos. Si las interpretaciones se confirman con nuevos estudios, Sakil permitirá incorporar otro nombre a la historia política de las antiguas ciudades mayas de Campeche.

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