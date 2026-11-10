Prometen dinero fácil: así funciona el esquema Ponzi vinculado a presunto fraude millonario en CDMX

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Te ofrecen ganancias de hasta 70% por invertir tu dinero, pero cuando intentas recuperar tus ahorros, los pagos dejan de llegar. Así operaba el esquema Ponzi, presunto fraude de inversión, investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que habría afectado a 420 personas por un monto aproximado de 700 millones de pesos.

El caso involucra a Strategic Capital Agency y Grupo Inverforx, señalados por captar dinero mediante asesores financieros que prometían rendimientos extraordinarios. Según las investigaciones, el mecanismo presentaba características de un esquema Ponzi o piramidal, en el que se incumplían pagos y devoluciones mientras se alentaba a los inversionistas a seguir aportando recursos.

¿Cómo funciona el esquema Ponzi?

Un esquema Ponzi es un fraude en el que se promete a los inversionistas una rentabilidad elevada, generalmente superior a la que ofrecen otras alternativas del mercado.

El mecanismo consiste en utilizar el dinero de nuevos participantes para pagar los supuestos rendimientos de quienes ingresaron antes, en lugar de generar ganancias reales mediante las inversiones prometidas.

Su funcionamiento puede resumirse así:

Te ofrecen ganancias muy atractivas. Una persona o empresa promete rendimientos elevados a cambio de invertir una cantidad de dinero. Reciben tu inversión. El dinero entra al esquema bajo la expectativa de que producirá ganancias. Llegan nuevos inversionistas. Los recursos que aportan se utilizan para pagar los supuestos intereses de participantes anteriores. Los primeros pagos generan confianza. Quienes reciben dinero pueden creer que la inversión funciona y decidir aportar más. El sistema comienza a fallar. Cuando disminuye la entrada de nuevos recursos, resulta cada vez más difícil cubrir los pagos prometidos. Los inversionistas pierden su dinero. Los pagos se interrumpen y los responsables pueden desaparecer con los recursos.

La clave de este tipo de fraude es que los rendimientos no provienen necesariamente de una actividad financiera rentable, sino del dinero que entregan otros participantes.

Por eso, mientras continúen llegando nuevos inversionistas, el mecanismo puede aparentar que funciona.

Investigan presunto fraude de 700 millones de pesos en la CDMX

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, el mecanismo utilizado por Strategic Capital Agency y Grupo Inverforx consistía en atraer inversionistas con la promesa de ganancias muy superiores a las habituales.

En algunos casos, los rendimientos ofrecidos iban del 20% al 70%.

El esquema investigado tenía tres características principales:

Promesas de ganancias extraordinarias: asesores financieros ofrecían rendimientos elevados para convencer a las personas de entregar su dinero.

asesores financieros ofrecían rendimientos elevados para convencer a las personas de entregar su dinero. Incumplimiento de pagos: los inversionistas dejaban de recibir los rendimientos o las devoluciones prometidas.

los inversionistas dejaban de recibir los rendimientos o las devoluciones prometidas. Presión para reinvertir: pese a los incumplimientos, se incentivaba a las personas afectadas a mantener sus recursos dentro del esquema.

La Fiscalía identificó características de un mecanismo tipo Ponzi o piramidal, aunque las investigaciones continúan.

Hasta el momento, las autoridades reportan 403 carpetas de investigación relacionadas con 420 víctimas, por un monto patrimonial aproximado de 700 millones de pesos.

En este caso se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Además, ocho personas señaladas como probables responsables se encuentran en prisión preventiva, una está en proceso de extradición y se han emitido cuatro fichas rojas.

Señales de alerta de un posible esquema Ponzi

Las promesas de ganancias extraordinarias son una de las principales señales de advertencia del llamado esquema Ponzi.

En el caso investigado por la Fiscalía capitalina, los rendimientos ofrecidos llegaban, en algunos casos, hasta el 70%.

Entre las señales que conviene identificar antes de entregar dinero están:

Rendimientos demasiado altos: ganancias muy superiores a las que normalmente ofrece el mercado.

ganancias muy superiores a las que normalmente ofrece el mercado. Promesas de dinero fácil: ofrecimientos que presentan las inversiones como una forma sencilla de obtener grandes beneficios.

ofrecimientos que presentan las inversiones como una forma sencilla de obtener grandes beneficios. Incentivos para seguir reinvirtiendo: solicitudes para mantener o aumentar las aportaciones, incluso cuando existen problemas con los pagos.

solicitudes para mantener o aumentar las aportaciones, incluso cuando existen problemas con los pagos. Incumplimiento de devoluciones: retrasos o negativas para entregar los rendimientos o recuperar el dinero invertido.

retrasos o negativas para entregar los rendimientos o recuperar el dinero invertido. Contratos poco claros: condiciones que no permiten comprender adecuadamente cómo se utilizarán los recursos.

Estas señales no demuestran por sí solas que exista un fraude, pero sí son motivos para revisar cuidadosamente cualquier ofrecimiento.

¿Cómo evitar caer en un fraude de inversiones?

Antes de entregar tus ahorros a una empresa o supuesto asesor financiero, es importante revisar las condiciones de la inversión y desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias.

Entre las recomendaciones, BBVA señala tres medidas básicas:

Desconfiar de rendimientos demasiado elevados en comparación con los que ofrece el mercado.

en comparación con los que ofrece el mercado. Leer detenidamente los contratos antes de entregar dinero o aceptar las condiciones de inversión.

antes de entregar dinero o aceptar las condiciones de inversión. Contratar productos financieros con entidades supervisadas por las autoridades, en lugar de confiar únicamente en las promesas de un asesor.

El hecho de que una empresa ofrezca rendimientos atractivos no garantiza que pueda cumplirlos.

¿Qué ha pasado con la investigación de Strategic Capital Agency y Grupo Inverforx?

La investigación por el presunto fraude de 700 millones de pesos forma parte de cuatro casos de fraude múltiple que sigue la Fiscalía CDMX.

En conjunto, los expedientes relacionados con MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ suman 1,276 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 1,850 millones de pesos.

Sin embargo, el caso de Strategic Capital Agency y Grupo Inverforx destaca por las promesas de rendimientos de entre 20% y 70% y por las características de esquema Ponzi o piramidal identificadas por las autoridades.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes y buscar la reparación del daño a las personas afectadas.

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