Maggie Hegyi comparte 3 trucos para identificar mensajes falsos de paquetería

Los fraudes relacionados con los servicios de paquetería utilizan mensajes de texto y WhatsApp para engañar a las personas. A través de supuestos avisos sobre problemas con la entrega de un pedido, los delincuentes buscan que las víctimas compartan información personal o realicen pagos.

En esta edición de Trucos para Ti, Maggie Hegyi explica que existen tres señales que pueden ayudarte a identificar este tipo de engaños y evitar caer en ellos.

3 señales para identificar un fraude de paquetería

1. Te piden dinero para liberar tu paquete

Una de las señales más comunes es recibir un mensaje que solicita cubrir un pequeño cargo por envío, impuestos o almacenamiento para que el paquete pueda ser entregado.

Maggie Hegyi advierte que los delincuentes suelen utilizar cantidades pequeñas para conseguir que las personas realicen el pago sin pensarlo demasiado.

Aunque el mensaje incluya el nombre de una empresa de paquetería, es importante revisar que esté escrito correctamente, ya que los estafadores pueden alterar algunos caracteres para hacerse pasar por una compañía legítima.

2. El mensaje incluye un enlace sospechoso

Otra alerta aparece cuando el supuesto servicio de mensajería te invita a dar clic en un enlace para actualizar tu dirección, confirmar tus datos o rastrear un pedido.

Antes de abrirlo, revisa la dirección web. Los errores ortográficos o los pequeños cambios en el nombre de la página pueden indicar que se trata de un sitio falso.

De acuerdo con Maggie, estas páginas pueden utilizarse para robar información personal y datos bancarios.

3. Te presionan para actuar rápidamente

Los mensajes fraudulentos también buscan generar preocupación y hacer que las personas actúen sin verificar la información.

Frases como “último aviso”, “tu paquete será devuelto hoy” o “tienes dos horas para confirmar” son señales de alerta.

La intención es provocar una reacción inmediata para que la víctima entre al enlace o realice el pago solicitado.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso?

Para evitar caer en estos engaños, Maggie Hegyi recomienda tomar algunas precauciones:

No abras enlaces que lleguen en mensajes sospechosos.

No compartas códigos de verificación que recibas.

Consulta el estado de tu envío directamente en los canales oficiales de la empresa de paquetería.

Verifica cualquier supuesto cobro antes de realizar un pago.

Recuerda que un mensaje puede parecer legítimo e incluso utilizar el nombre de una empresa conocida, pero eso no significa que sea verdadero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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