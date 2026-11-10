¿Perdiste tu cita del INE por el paro? Así puedes recuperar tu trámite

FOTO: Cuartoscuro

Las personas que perdieron su cita podrán reanudar su trámite en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) tras el paro laboral.

Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana suspendieron sus actividades a nivel nacional el lunes 9 de noviembre de 2026 para exigir mejores condiciones laborales y salariales, después de que se anunció un aumento salarial del 6% solo para un determinado tipo de personal en los módulos.

Entre sus demandas, se encontraban un incremento salarial, mejores instalaciones, respeto a sus descansos y ajustes a sus jornadas de trabajo.

El paro terminó ese mismo lunes, después de que la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, alcanzó un acuerdo con representantes de los trabajadores.

Por ello, el INE anunció la reanudación de labores en los 841 módulos para este martes 10 de noviembre, por lo que seguirán atendiendo citas tras el paro.

¿Cómo recuperar una cita del INE que no se pudo realizar por el paro?

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que el instituto reprogramará las citas que no pudieron atenderse durante la suspensión de actividades.

La suspensión de actividades pudo afectar citas para:

Inscripción al padrón electoral

Renovación de la credencial por vencimiento

Reposición por robo o extravío

Actualización de datos personales o domicilio

Entrega de credenciales que ya estaban disponibles

Explicó que el organismo realizará un esquema de programación para atender a las personas afectadas a la brevedad. Se aplicará de la siguiente forma:

Reprogramación de citas: el INE ajustará su sistema para volver a programar las citas que no se atendieron debido al paro. Atención a personas que no pudieron recoger su credencial: el instituto habilitará filas diferenciadas para agilizar la entrega de credenciales pendientes. Consulta de información: las personas pueden comunicarse con INETEL para conocer el estado de su trámite o recibir orientación.

El INE no detalló si las personas afectadas recibirán una notificación automática con una nueva fecha, o si deben ingresar nuevamente al sistema de citas.

Por ello, se recomienda llamar al 800 433 2000 (INETEL) o entrar al portal oficial y pedir información o estar pendiente en el correo electrónico y las redes sociales del Instituto para saber nuevos detalles.

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