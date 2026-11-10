Venden ilegalmente más de 60 claves de medicamentos del IMSS e ISSSTE en tianguis de Durango

El titular de la Coprised, Saúl Fernández Saracho. Foto: Uno TV

Más de 60 claves de medicamentos exclusivos del sector salud se comercializaban de manera ilegal en tianguis de la capital de Durango según confirmó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprised) tras un operativo de inspección.

El titular de la Coprised, Saúl Fernández Saracho, informó en entrevista telefónica que investigan la procedencia de los medicamentos para esclarecer cómo fueron desviados del sector público hacia el comercio informal.

El 90% de los medicamentos asegurados pertenece al sector salud

Fernández Saracho explicó que se encontraron 66 cajas de diversos medicamentos, de los cuales aproximadamente el 90% corresponde al sector salud. Las investigaciones buscan determinar a qué institución pertenecían.

“Son las investigaciones que nosotros debemos de hacer para ver a quién pertenecían estos medicamentos, al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud”, señaló.

¿Qué medicamentos se vendían en los tianguis de Durango?

Entre los fármacos decomisados había analgésicos, antiinflamatorios y medicamentos para padecimientos articulares. Destaca el Celecoxib, un antiinflamatorio sujeto a prescripción médica obligatoria.

También se encontraron medicamentos para la presión arterial, diuréticos, tratamientos para la gastritis y un antihistamínico.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las cajas tenía marcados precios de entre 30 y 50 pesos.

Investigan si los medicamentos eran de reciente distribución

Las autoridades investigan si los insumos asegurados eran de reciente distribución, debido a que la mayoría tenía fechas de caducidad vigentes.

Fernández Saracho precisó que el 98% mantenía fechas de caducidad vigentes, mientras que dos medicamentos ya estaban caducados.

Próximos operativos tendrán apoyo de fuerzas de seguridad

El titular de la Coprised informó que los siguientes operativos se realizarán con apoyo de las fuerzas de seguridad, luego de que las personas que atendían los puestos se negaran a proporcionar sus nombres y datos generales.

Explicó que, cuando el personal regresó al lugar, los vendedores ya se habían retirado. Por ello, buscarán que las autoridades acompañen las inspecciones y determinen las sanciones que pudieran corresponder.

Las autoridades destacaron que el medicamento asegurado fue puesto a disposición de especialistas para su eliminación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.