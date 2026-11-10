Fiscalía de Tamaulipas investiga antecedentes de la familia de Aranza y el uso de civiles como escudos humanos

Eduardo Govea Orozco. Foto: Daisy Herrera

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas incorpora a la investigación información sobre posibles antecedentes delictivos del padre de Aranza, la niña de 7 años que murió durante los hechos violentos registrados en Matamoros.

Caso Aranza: crimen organizado utiliza civiles como escudos humanos, revela fiscal

El fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco reconoció, además, que la utilización de familias, civiles e incluso menores de edad como escudos humanos ha sido una práctica documentada en algunas zonas de la frontera y la región ribereña, atribuida a grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, pidió no anticipar que esa situación ocurrió en el caso de Aranza.

“Grupos de la delincuencia organizada utilizan a las personas, familias, civiles, hasta menores de edad, precisamente para escudarse o para simular inconformidades contra las autoridades”, dijo Jesús Eduardo Govea Orozco.

Siguen las investigaciones del caso Aranza

Govea Orozco sostuvo que la investigación no debe limitarse a determinar de dónde provino el disparo que terminó con la vida de la niña, sino reconstruir cómo se originó toda la secuencia de acontecimientos.

“En este momento no me adelantaría a emitir una conclusión, por eso, repito, se está haciendo ese análisis, un trabajo de inteligencia para contextualizarlo, por supuesto. Hay que recordar que el esclarecimiento del hecho de la menor no se agota con la conclusión anticipada de que recibió un disparo y de dónde provino, sino de cómo se origina esta secuencia de hechos con ese lamentable resultado”, mencionó el fiscal.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió Aranza y determinar posibles responsabilidades.

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