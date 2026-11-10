Homicidios en México caen 50%, pero siete estados concentran más de la mitad de los casos

Foto: Cuartoscuro

México pasó de un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, una reducción de 50%, de acuerdo con las cifras de seguridad presentadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el país registra 43 asesinatos menos al día, siete estados concentran el 52.5% de los casos contabilizados entre enero y octubre de este año.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que octubre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015.

“Vamos a dar el informe de resultados del mes de octubre, les adelanto, 50% de reducción en homicidios dolosos”, señaló la mandataria este martes 10 de noviembre.

La comparación presentada por el Gobierno federal toma como referencia septiembre de 2024, antes del inicio de la actual administración, y octubre de 2026.

¿Qué estados concentran más homicidios en México?

Pese a la reducción nacional, los homicidios siguen concentrándose en determinadas entidades.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que siete estados acumularon el 52.5% de los homicidios dolosos registrados de enero a octubre de 2026.

La distribución fue la siguiente:

Estado de México: 10.6% del total nacional.

10.6% del total nacional. Guanajuato: 8.2%.

8.2%. Baja California: 8.1%.

8.1%. Sinaloa: 7.8%.

7.8%. Chihuahua: 7.5%.

7.5%. Guerrero: 5.4%.

5.4%. Morelos: 4.9%.

Figueroa Franco también señaló que las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios al comparar los primeros diez meses de 2026 con el mismo periodo de 2025.

Entre los estados con las mayores disminuciones destacaron:

San Luis Potosí: -77.0%.

-77.0%. Nayarit: -71.8%.

-71.8%. Quintana Roo: -57.7%.

-57.7%. Baja California Sur: -54.1%.

-54.1%. Nuevo León: -50.1%.

También bajan delitos de alto impacto y robo de vehículos con violencia

La reducción reportada por las autoridades no se limitó a los homicidios.

De acuerdo con el informe, los delitos de alto impacto disminuyeron 36% entre octubre de 2024 y octubre de 2026.

El promedio diario pasó de 636.6 a 409.4 delitos en ese periodo.

En el caso del robo de vehículo con violencia, el Gobierno reportó una caída de 52%, al pasar de 149.1 casos diarios en octubre de 2024 a 72.2 en octubre de 2026.

¿Qué porcentaje de mexicanos se siente inseguro?

El informe también incluyó cifras sobre la percepción de inseguridad.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, citados por el Gobierno federal, 58.1% de la población consultada manifestó sentirse insegura durante el tercer trimestre de 2026.

Las autoridades señalaron que se trata del nivel más bajo registrado por esta encuesta desde 2013.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostró que el porcentaje de adultos que perciben inseguridad en su colonia pasó de 50.1% en 2018 a 35.9% en 2026, una reducción relativa de 28%.

Más de 74 mil detenidos y 37 mil armas aseguradas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados de los operativos realizados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2026.

Durante ese periodo, las autoridades reportaron:

74 mil 33 personas detenidas por delitos de alto impacto.

por delitos de alto impacto. 37 mil 625 armas de fuego aseguradas .

. 588.6 toneladas de droga decomisadas .

. Más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas de la Secretaría de Marina, incluidas en el balance de drogas decomisadas.

en operaciones marítimas de la Secretaría de Marina, incluidas en el balance de drogas decomisadas. Más de 2 mil 570.1 kilogramos y 9 millones 608 mil 305 pastillas de fentanilo asegurados.

asegurados. 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas desarticulados o desmantelados en 24 estados.

Además, García Harfuch informó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, 2 mil 395 personas fueron detenidas por este delito entre el 6 de julio de 2025 y el 30 de octubre de 2026.

¿Qué otras acciones de seguridad reportó el Gobierno?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las cifras de los programas de atención a las causas de la violencia.

Entre los resultados, mencionó más de 9 millones de trámites y servicios realizados en beneficio de 5.5 millones de personas, así como visitas a más de 642 mil viviendas.

También destacó que, mediante el programa Tianguis del Bienestar, se entregaron más de 3.6 millones de artículos de primera necesidad a 117 mil 127 familias.

En cuanto al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2026, se intercambiaron voluntariamente 14 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y 15 mil 502 juguetes bélicos por juguetes didácticos.

La dependencia también reportó acciones relacionadas con educación, capacitación y actividades comunitarias:

Más de 517 acciones de construcción, ampliación y reconversión de preparatorias.

Más de 40 mil asistentes a asambleas informativas de los Centros México Imparable en 52 municipios.

10 mil jóvenes atendidos mediante Jóvenes Unen al Barrio.

155 mil 700 jóvenes que reciben capacitación con Jóvenes Construyendo el Futuro.

33 mil 273 alumnos inscritos en Boxeando por la Paz.

610 mil 344 participantes en actividades de Ponte Pila.

Más de 6.8 millones de asistencias a los Festivales por la Paz.

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