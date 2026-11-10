Reportan 7 asesinatos en Sinaloa; Harfuch dice que equipo de seguridad llegará en un mes

Siete asesinatos en Sinaloa tras visita de Harfuch. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de integrantes del Gabinete de Seguridad federal en Mazatlán no detuvo los hechos violentos en Sinaloa, pues durante la jornada del lunes 9 de noviembre y las primeras horas de este martes 10 se registraron nuevos asesinatos y ataques armados en distintos puntos de la entidad.

Los hechos ocurrieron mientras las autoridades federales y estatales anunciaban una estrategia para contener la violencia relacionada con la disputa entre grupos del crimen organizado, que desde septiembre de 2024 mantiene a Sinaloa bajo una crisis de seguridad.

Los hechos violentos en Sinaloa durante la visita de Harfuch

En Mazatlán, municipio donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, una mujer que circulaba en bicicleta fue asesinada a balazos durante la noche del lunes en la avenida Emilio Barragán, en la colonia Gabriel Leyva, conocida como Ciudad Perdida. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones.

La violencia también alcanzó a la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, donde un hombre fue asesinado frente a su domicilio, ubicado en la colonia Agustina Ramírez. Las detonaciones provocaron alarma entre los habitantes, quienes solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad.

En Culiacán, otro ataque armado terminó con la vida de un hombre que se desplazaba en bicicleta por calles de la comunidad de Bellavista. La víctima, cuya identidad no había sido establecida, quedó sobre la vía pública junto a la unidad que conducía.

Además, en la sindicatura de Culiacancito, familiares localizaron sin vida a José Ángel, de 38 años, quien trabajaba como regador y había sido reportado como desaparecido. Su cuerpo presentaba impactos de bala y fue encontrado junto a una motocicleta, a un costado de un canal de riego en una zona agrícola.

Los reportes de fallecimientos también se extendieron al norte y sur de la entidad. En Ahome fue localizado un hombre de 66 años en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda del ejido Chávez Talamantes. Mientras tanto, en el penal de El Castillo, en Mazatlán, se reportó la muerte de un interno, cuyas causas permanecen bajo investigación.

La mañana de este martes, la violencia continuó en la capital sinaloense. Un motociclista identificado como Jonathan Alexander, de 31 años, fue atacado a balazos sobre el bulevar Paseo de los Ganaderos, en el sector Barrancos. El hombre recibió múltiples impactos y fue auxiliado inicialmente por personal militar.

Equipo de seguridad llegará en un mes a Sinaloa

En medio de estos acontecimientos, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que el Gobierno federal estableció un plazo aproximado de 30 días para comenzar a entregar el equipamiento de seguridad anunciado durante la visita de García Harfuch.

Los convenios firmados en las instalaciones de la Tercera Región Militar contemplan una inversión cercana a los 900 millones de pesos para fortalecer a las corporaciones de seguridad, mediante vehículos blindados, patrullas, motocicletas, drones y sistemas tecnológicos de vigilancia.

De acuerdo con lo anunciado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionará alrededor de 200 unidades, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional aportará otras 80. También se contempla capacitación policial y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.

El Gobierno federal anunció además el despliegue de 4 mil 200 elementos adicionales de la Guardia Nacional para reforzar principalmente la seguridad en Mazatlán, donde las autoridades reconocieron un incremento de los homicidios durante septiembre y octubre.

Sin embargo, mientras se concreta la llegada de los nuevos recursos y las unidades comienzan a operar, los ataques armados continúan registrándose en la entidad.

“Yo lo que les puedo decir es que hoy firmamos un convenio con la Federación para reforzar en materia de seguridad, las capacidades de actuación de la policía estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán particularmente. Va a haber una inversión de alrededor de 900 millones. Y junto a ello, pues todo una estrategia de capacitación también en policías, fortalecimiento en el tema de inteligencia (…) El mismo secretario se comprometió que al menos en un mes estarían llegando todo el equipamiento en vehículos“, comentó Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa.

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