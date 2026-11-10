INE en crisis: advierten sobre el riesgo de perder su autonomía

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un momento decisivo. Para Javier Solórzano, los problemas que enfrenta el organismo representan una crisis real y la manera en que el Gobierno atienda esta situación podría definir el futuro de la institución y de la organización de las elecciones en México.

En su columna, el periodista advierte que el gobierno y la presidenta buscan retomar el llamado Plan A, una propuesta de reforma electoral que contemplaba, entre otros cambios, la desaparición de los legisladores plurinominales y una mayor participación gubernamental en el proceso electoral.

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