INE en crisis: advierten sobre el riesgo de perder su autonomía
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En esta columna, Javier Solórzano advierte que el principal foco de preocupación es la autonomía del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un momento decisivo. Para Javier Solórzano, los problemas que enfrenta el organismo representan una crisis real y la manera en que el Gobierno atienda esta situación podría definir el futuro de la institución y de la organización de las elecciones en México.
En su columna, el periodista advierte que el gobierno y la presidenta buscan retomar el llamado Plan A, una propuesta de reforma electoral que contemplaba, entre otros cambios, la desaparición de los legisladores plurinominales y una mayor participación gubernamental en el proceso electoral.
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