Denuncian ataque con arma punzocortante contra alumno en Chiapas

Denuncian ataque con arma punzocortante. Foto: Especial

Un alumno de primer grado de primaria fue herido con un arma punzocortante presuntamente por otros estudiantes de sexto grado dentro de la Escuela Primaria Vespertina “Mario Castellanos Molina“, en la colonia Morelos, al norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La denuncia fue difundida este jueves por la madre del menor, quien señaló que los hechos ocurrieron el martes 29 de septiembre dentro del plantel.

Alumno denuncia agresión dentro de primaria

De acuerdo con el testimonio de la madre, alrededor de las 18:45 horas acudió a recoger a su hijo y lo encontró alterado, con los ojos rojos y con dificultad para caminar.

El menor le habría contado que varios alumnos de sexto grado lo agredieron dentro de la escuela.

Al llegar a su domicilio, la madre revisó al niño y detectó lesiones con sangrado en las piernas y la entrepierna. Por ello, lo trasladó al Ministerio Público, donde recibió atención médica.

“Mi hijo refiere que fue sometido, golpeado y lesionado con objeto punzocortante, amenazado para no regresar a la escuela y que logró salir arrastrándose del lugar”.

La madre aseguró que su hijo logró salir del lugar arrastrándose.

Madre pide investigar bullying y actuación del plantel

La denunciante solicitó que se revisen las cámaras de seguridad de la escuela para identificar a los presuntos agresores y a sus tutores.

También pidió investigar la actuación del director del turno vespertino, a quien señala por presuntamente no activar un protocolo de protección ante la situación.

La madre pidió además un informe sobre cómo habría ingresado un arma punzocortante al plantel y exigió medidas de protección para evitar que su hijo tenga contacto con los presuntos agresores o vuelva a ser amenazado.

Hasta este jueves, no se había informado públicamente de un posicionamiento de las autoridades educativas o de la dirección de la escuela sobre la denuncia.

Piden intervención de autoridades en Chiapas

La familia solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía de Distrito Altos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.

También pidió que se impartan pláticas sobre prevención del bullying y otras formas de violencia dentro de las escuelas.

La denuncia busca que las autoridades investiguen lo ocurrido, determinen responsabilidades y establezcan medidas para proteger al menor.

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