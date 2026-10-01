Caravana migrante “Fe y Esperanza con Dios” avanza por Chiapas rumbo a Oaxaca

Caravana migrante llega a Huixtla, Chiapas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La caravana migrante “Fe y Esperanza con Dios” continúa su recorrido por Chiapas y arribó al municipio de Huixtla, como parte de la ruta que seguirá hacia Oaxaca.

El grupo avanzará por distintos municipios de la región del Soconusco y posteriormente continuará hacia el Istmo de Tehuantepec, siguiendo la llamada ruta del Pacífico, utilizada durante los últimos dos años por al menos una veintena de caravanas migrantes.

🚶‍♂️ CARAVANA MIGRANTE LLEGA A TAPACHULA RUMBO A OAXACA. Cientos de centroamericanos caminaron más de 12 horas y 38 km desde Ciudad Hidalgo bajo sol, lluvia y más de 30 grados. Varios presentan ampollas, lesiones en los pies y deshidratación. Planean descansar unos días y seguir. pic.twitter.com/1375Qwp50J — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 28, 2026

Caravana migrante llega a Huixtla, Chiapas

La caravana “Fe y Esperanza con Dios” llegó a Huixtla, después de avanzar por territorio chiapaneco.

Este municipio representa una de las escalas dentro del recorrido que realizan los integrantes de la caravana, quienes continuarán su trayecto hacia otros puntos de Chiapas antes de ingresar al estado de Oaxaca.

El desplazamiento se realiza por la región costera del estado, siguiendo una ruta que en los últimos dos años ha sido utilizada por otros grupos de personas migrantes.

¿Cuál será la ruta de la caravana migrante por Chiapas?

Después de su paso por Huixtla, la caravana tiene contemplado continuar hacia Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.

La ruta se desarrolla de manera progresiva por distintos municipios de la costa y el Istmo, antes de que el grupo abandone Chiapas para continuar hacia Oaxaca.

El recorrido podría presentar cambios conforme avance la caravana, por lo que los puntos de paso previstos pueden modificarse de acuerdo con las condiciones que encuentren durante el trayecto.

Caravana “Fe y Esperanza con Dios” seguirá la ruta del Pacífico

El recorrido de la caravana corresponde a la ruta del Pacífico, uno de los trayectos utilizados por grupos migrantes que atraviesan Chiapas desde la frontera sur de México.

De acuerdo con la información disponible, durante los últimos dos años al menos 20 caravanas han utilizado esta ruta para avanzar desde la zona fronteriza de Chiapas hacia Oaxaca.

Para la caravana “Fe y Esperanza con Dios”, el siguiente objetivo será completar el recorrido por territorio chiapaneco y posteriormente continuar hacia Oaxaca.

El desplazamiento de este grupo ocurre en una de las principales rutas utilizadas por personas migrantes que buscan avanzar por territorio mexicano.

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