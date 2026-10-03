Alcalde y exalcalde de Suchiapa son detenidos durante operativo en Chiapas

| 10:54 | Sergio Iván González | Uno TV

Jorge Lara, actual alcalde de Suchiapa, Chiapas
Alcalde de Suchiapa y exalcalde, detenidos. Foto: Facebook/Jorge Lara

El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante un operativo realizado la mañana de este sábado en distintos puntos del municipio.

La movilización comenzó durante las primeras horas del día y estuvo a cargo de corporaciones de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo de las detenciones ni los delitos que se les atribuyen.

Jorge Lorenzo Lara
Foto: Registro Nacional de Detenciones

¿Quiénes son Jorge Lorenzo Lara y Alexis Nucamendi?

Jorge Lorenzo Lara llegó a la presidencia municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de ocupar el cargo fue director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante las administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi.

Nucamendi fue presidente municipal en los dos periodos anteriores y posteriormente Lara asumió la alcaldía. Documentos del Tribunal Electoral de Chiapas identifican a ambos como funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Suchiapa.

Alexis Nucamendi
Foto: Registro Nacional de Detenciones

Por ahora, la información disponible se limita a confirmar las detenciones y el operativo. Se espera que las autoridades correspondientes informen las causas de las aprehensiones y la situación jurídica de ambos funcionarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Trump promete cheques de "casi 100 dólares" a 20 millones de adultos mayores

Actualidad US

Trump promete cheques de "casi 100 dólares" a 20 millones de adultos mayores

México suma 221 policías asesinados en 2026; Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran los casos

Nacional

México suma 221 policías asesinados en 2026; Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran los casos

Juez frena la construcción del muro fronterizo de Big Bend, Texas

Inmigración US

Juez frena la construcción del muro fronterizo de Big Bend, Texas

Chiapas