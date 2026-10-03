Alcalde y exalcalde de Suchiapa son detenidos durante operativo en Chiapas

Alcalde de Suchiapa y exalcalde, detenidos. Foto: Facebook/Jorge Lara

El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante un operativo realizado la mañana de este sábado en distintos puntos del municipio.

La movilización comenzó durante las primeras horas del día y estuvo a cargo de corporaciones de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo de las detenciones ni los delitos que se les atribuyen.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

¿Quiénes son Jorge Lorenzo Lara y Alexis Nucamendi?

Jorge Lorenzo Lara llegó a la presidencia municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de ocupar el cargo fue director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante las administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi.

Nucamendi fue presidente municipal en los dos periodos anteriores y posteriormente Lara asumió la alcaldía. Documentos del Tribunal Electoral de Chiapas identifican a ambos como funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Suchiapa.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

Por ahora, la información disponible se limita a confirmar las detenciones y el operativo. Se espera que las autoridades correspondientes informen las causas de las aprehensiones y la situación jurídica de ambos funcionarios.

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