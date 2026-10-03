Alcalde y exalcalde de Suchiapa son detenidos durante operativo en Chiapas
El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante un operativo realizado la mañana de este sábado en distintos puntos del municipio.
La movilización comenzó durante las primeras horas del día y estuvo a cargo de corporaciones de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo de las detenciones ni los delitos que se les atribuyen.
¿Quiénes son Jorge Lorenzo Lara y Alexis Nucamendi?
Jorge Lorenzo Lara llegó a la presidencia municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de ocupar el cargo fue director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante las administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi.
Nucamendi fue presidente municipal en los dos periodos anteriores y posteriormente Lara asumió la alcaldía. Documentos del Tribunal Electoral de Chiapas identifican a ambos como funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Suchiapa.
Por ahora, la información disponible se limita a confirmar las detenciones y el operativo. Se espera que las autoridades correspondientes informen las causas de las aprehensiones y la situación jurídica de ambos funcionarios.
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