Renuncia titular del IAP Chiapas tras revelarse sus vínculos empresariales con un bar sancionado por EE.UU.

Lysette Lameiro Camacho renunció a la presidencia del IAP. Foto: Lizeth Coello

Lysette Raquel Lameiro Camacho renunció a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), luego de que una investigación periodística revelara que mantenía participación accionaria en The Woods Bar, una empresa sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La salida se produjo después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicara un reportaje basado en documentos mercantiles que identifican a Lameiro Camacho como accionista de la compañía mientras se encontraba al frente del organismo encargado de la capacitación y profesionalización de servidores públicos en Chiapas.

La renuncia se anunció este jueves, un día después de que la exfuncionaria difundiera un primer video en redes sociales para rechazar los señalamientos y negar cualquier relación con actividades ilícitas.

En esa primera declaración, dirigida a los medios de comunicación y a la opinión pública, Lameiro Camacho aseguró que no tiene participación en actividades delictivas ni es socia de las empresas con las que, dijo, se le pretende vincular.

“Rechazo categóricamente las acusaciones que me atribuyen vínculos con el crimen organizado, así como la afirmación de que figuro en una lista de autoridades estadounidenses con ese motivo”, manifestó.

Exfuncionaria de Chiapas defenderá su reputación

La exfuncionaria también explicó que su familia cuenta con un patrimonio empresarial originado hace más de cuatro décadas, cuando su padre comenzó a fundar empresas en Tijuana, y sostuvo que los negocios heredados a ella y a sus hermanos no deben confundirse con las sociedades mencionadas en los señalamientos periodísticos.

“No he cometido delito alguno ni he participado en actividades ilícitas que comprometan mi integridad o mi responsabilidad en el servicio público”, afirmó en el mensaje difundido la noche del miércoles.

Asimismo, dijo que decidió responder públicamente porque considera que las acusaciones afectan su reputación y deben abordarse con rigor y sustento documental. En ese sentido, expresó respeto por el escrutinio público y la libertad de expresión.

Sin embargo, este jueves dio a conocer su renuncia irrevocable a la presidencia del IAP, mediante un documento dirigido al gobernador de Chiapas, en el que calificó las publicaciones periodísticas como calumnias y difamaciones, aunque reconoció que había recibido solicitudes para separarse del cargo.

“Mi lealtad no es a este puesto, sino al pueblo chiapaneco y a su destino”, señaló en su segundo mensaje, en el que sostuvo que su decisión busca evitar que la controversia afecte el funcionamiento del instituto.

Lameiro Camacho aseguró que dedicará sus esfuerzos a esclarecer lo que considera el origen de una campaña de difamación y a defender su nombre. “Me retiro con dolor por las formas, pero con la firme convicción de que el tiempo y la verdad habrá de poner cada cosa en su lugar”, expresó.

Como antecedente, la ahora expresidenta del IAP también fue señalada meses atrás por presuntamente utilizar a personal del instituto para realizar campañas y generar contenido en la plataforma TikTok, situación que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos humanos de la institución para actividades ajenas a sus funciones.

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