Detienen a exalcaldesa de Chenalhó por fraude de 4.5 millones de pesos

La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa “N”, exalcaldesa de Chenalhó. Foto:FGJ Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó sobre la detención de Rosa “N”, exalcaldesa de Chenalhó, señalada como presunta responsable de un fraude por 4 millones 500 mil pesos (mdp) relacionado con la supuesta venta de un inmueble en el municipio de Chenalhó, en Chiapas durante 2025. La aprehensión se realizó en San Cristóbal de Las Casas, mediante una orden judicial cumplimentada por agentes de la Fiscalía de Justicia Indígena y elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De acuerdo con la investigación, la denuncia fue presentada por Moisés “N”, quien acusó a la mujer de haber simulado una operación inmobiliaria para obtener el dinero. La Fiscalía también indicó que la detenida enfrenta otras denuncias por el mismo delito y por ilícitos distintos, presuntamente cometidos en perjuicio de otras personas.

La autoridad ministerial precisó que la mujer fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, instancia que determinará su situación legal. Hasta que exista una resolución judicial, se le considera presunta responsable de los hechos que se le atribuyen.

¿De qué acusan a la exalcaldesa de Chenalhó?

Según la información de la FGE, el caso se originó por una operación de compraventa de un inmueble que habría ocurrido en Chenalhó, Chiapas, en 2025.

La denuncia sostiene que Rosa “N” presuntamente engañó a Moisés “N” al simular la venta de una propiedad por un monto de 4.5 millones de pesos. La víctima habría entregado esa cantidad como parte de la operación que, de acuerdo con las indagatorias, no se habría realizado en los términos planteados.

La Fiscalía de Justicia Indígena integró las investigaciones relacionadas con el señalamiento y obtuvo el mandamiento judicial que permitió concretar la aprehensión. En el comunicado no se detallaron las características del inmueble ni las condiciones específicas en las que supuestamente se efectuó la transacción.

¿Dónde detuvieron a Rosa “N”?

La detención se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, municipio de Chiapas, mediante un operativo en el que participaron agentes de la Fiscalía de Justicia Indígena y elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La orden de aprehensión fue ejecutada por ambas corporaciones como parte de las acciones de investigación por el presunto delito de fraude. Después de su captura, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

La FGE no informó en el comunicado la fecha exacta de la detención ni precisó si la imputación se relaciona con algún otro procedimiento judicial en curso.

¿La exalcaldesa enfrenta otras denuncias?

La Fiscalía estatal señaló que Rosa “N” cuenta con otras denuncias por presunto fraude y otros delitos en perjuicio de diferentes víctimas.

Sin embargo, la información oficial no especifica cuántas denuncias adicionales existen, los montos involucrados ni si esos casos ya derivaron en nuevas órdenes de aprehensión o procesos judiciales.

Por ahora, el caso relacionado con los 4.5 millones de pesos corresponde a una acusación por hechos presuntamente ocurridos en Chenalhó durante 2025. La autoridad judicial será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.

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