Remarcaban medicamentos caducos: aseguran 200 cajas y armas en Valle de Chalco

Medicamentos caducos, auto de lujo y material bélico. Fotos: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 200 cajas de medicamentos, envases con leyendas de productos farmacéuticos y diverso material durante un operativo realizado en dos inmuebles de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México (Edomex), donde se investigaba el posible almacenamiento y remarcado de medicamentos controlados caducados.

De acuerdo con la investigación, los productos posiblemente eran almacenados para posteriormente cambiarles o alterarles la información y separarlos en nuevas cajas, con la finalidad de que pudieran volver a circular. La autoridad no ha establecido que los medicamentos hayan sido comercializados nuevamente, pues las diligencias continúan.

¿Remarcaban medicamentos caducos para volver a venderlos?

La investigación comenzó en agosto pasado, después de que la FGR recibió una denuncia anónima sobre las actividades que presuntamente se realizaban en una casa y una bodega ubicadas en Valle de Chalco.

Según la información proporcionada a las autoridades, en esos lugares posiblemente se almacenaban medicamentos controlados que ya habían caducado para después realizar un proceso de remarcado, además de separarlos y colocarlos en otras cajas.

La denuncia también señalaba que durante la madrugada se realizaban movimientos de mercancía mediante camionetas.

La hipótesis investigada por la Fiscalía apunta a que los medicamentos podrían haber sido preparados para volver a colocarse en circulación pese a encontrarse fuera de su periodo de vigencia. Sin embargo, será el desarrollo de la indagatoria el que determine qué productos fueron manipulados, cómo se realizaba el procedimiento y cuál era su destino.

¿Qué aseguraron en los inmuebles de Valle de Chalco?

Como parte de la diligencia, elementos de la Fiscalía Federal en el Estado de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ingresaron a dos inmuebles localizados en las colonias San Miguel Xico y Américas II en Valle de Chalco.

En ambos sitios fueron asegurados:

200 cajas de medicamentos

Envases con leyendas relacionadas con medicamentos

Un arma de fuego

Cargadores y cartuchos

Bolsas o envoltorios que contenían diversas sustancias

Un vehículo deportivo de alta gama

Los dos inmuebles donde se realizó el cateo

Durante el operativo también fue detenida una persona, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para que se determine su situación jurídica.

La FGR no ha señalado que todos los productos asegurados correspondan necesariamente a medicamentos caducos ni que las armas y sustancias tengan una relación directa con el supuesto remarcado. Esos elementos forman parte de lo asegurado durante las diligencias.

¿Dónde estaban los inmuebles cateados?

Los dos sitios investigados se encuentran en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

Uno de los inmuebles se localiza en la colonia San Miguel Xico, mientras que el segundo se encuentra en Américas II.

La investigación derivó de la denuncia que señalaba que una de las propiedades era utilizada como casa y otra como bodega para almacenar los productos que posiblemente serían manipulados.

Para realizar las diligencias participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN), además de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

FGR analiza qué destino tenían los medicamentos

La diligencia estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con apoyo de especialistas en química, criminalística y fotografía de la AIC.

Estos trabajos serán relevantes para establecer la naturaleza de los productos asegurados, determinar si efectivamente se encontraban caducos y conocer si fueron objeto de algún procedimiento para alterar su presentación, etiquetado o información.

La investigación busca determinar si los medicamentos estaban destinados únicamente a su almacenamiento o si formaban parte de una operación para remarcarlos y posteriormente introducirlos nuevamente al mercado.

La persona detenida permanecerá a disposición de la autoridad ministerial, mientras continúan las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades y la procedencia y destino de los objetos asegurados.

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