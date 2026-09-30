Maru Campos anuncia nueva iniciativa para blindar elecciones de Chihuahua contra el crimen

Maru Campos reacciona a fallo de SCJN, anuncia nueva estrategia. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció que su administración buscará una nueva vía jurídica y legislativa para establecer medidas contra la intervención del crimen organizado en las elecciones, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara parte de la reforma electoral estatal.

¿Qué dijo Maru Campos tras el fallo de la Suprema Corte?

En un mensaje difundido después de la resolución, María Eugenia Campos señaló que el Congreso de Chihuahua presentará una nueva iniciativa para buscar recuperar mecanismos de protección electoral por una vía que, según su interpretación, permanece abierta.

La gobernadora afirmó que su administración acatará la resolución de la SCJN, pero sostuvo que Chihuahua no renunciará a buscar mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Campos también responsabilizó políticamente a Morena por la impugnación de la reforma ante la Corte y cuestionó las consecuencias de la resolución.

¿Recuerdan la ley que aprobamos en Chihuahua para anular elecciones cuando el crimen organizado interviniera o los candidatos tuvieran vínculo con ellos?



Morena votó en contra de la ley en el Congreso. Y después litigó para tumbarla en la Corte. Y lo consiguió.



Éramos el único… pic.twitter.com/7yyw30EqX6 — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 30, 2026

¿Qué parte de la reforma electoral invalidó la Corte?

La SCJN invalidó, entre otras disposiciones, normas que contemplaban sanciones para candidaturas que resultaran beneficiadas por actos de violencia, amenazas, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida realizados por terceros.

Los ministros consideraron que esas reglas podían atribuir responsabilidad a una persona por conductas ajenas y vulnerar principios como la culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad.

También fue invalidada la pérdida automática del derecho a ser registrado como candidato o la cancelación del registro como sanción.

Chihuahua prepara una nueva iniciativa

Tras el fallo, María Eugenia Campos adelantó que el Congreso estatal trabajará en una nueva propuesta para buscar mecanismos que permitan enfrentar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

La gobernadora sostuvo que, aunque su gobierno acatará la resolución de la Suprema Corte, buscará utilizar las vías jurídicas y legislativas disponibles para modificar nuevamente el marco electoral de Chihuahua:

“Morena votó en contra de la ley en el Congreso. Y después litigó para tumbarla en la Corte. Y lo consiguió. Éramos el único estado del país con ese blindaje. Pero Chihuahua no se resigna. El Congreso presentará en las próximas horas una nueva iniciativa por la vía que la Corte dejó abierta. Si nos cerraron un camino, abriremos otro.” mencionó la gobernadora.

Además, la resolución de la SCJN ordenó al Congreso estatal legislar sobre la injerencia extranjera en las elecciones, debido a que Chihuahua no incorporó a su legislación local la causal de nulidad prevista en la Constitución federal.

Yasmín Esquivel votó contra la invalidación de estas disposiciones

La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar las disposiciones relacionadas con las sanciones a candidaturas, al considerar que la pérdida del derecho a participar podía ser proporcional ante actos que afectaran la libertad del voto y la autenticidad de las elecciones.

La gobernadora de Chihuahua destacó públicamente esta postura y sostuvo que la intervención del crimen organizado en los comicios representa una afectación al voto libre.

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