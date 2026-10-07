Christa Pike queda con quemaduras químicas tras fallo en inyección letal

Christa Pike. Fotos: Reuters.

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió a su ejecución por inyección letal el pasado 30 de septiembre y permanece hospitalizada. Sus abogados sostienen que el pentobarbital aplicado durante el procedimiento no entró correctamente al torrente sanguíneo y se filtró hacia los tejidos de sus brazos, lo que habría impedido que las dosis actuaran como estaba previsto.

La mujer, de 50 años, recuperó la conciencia y ya puede hablar, informó su equipo legal. Sin embargo, su pronóstico sigue siendo incierto y sus defensores anticipan una recuperación prolongada.

¿Por qué Christa Pike sobrevivió a la inyección letal?

La principal explicación planteada por sus abogados es que el medicamento se salió de las venas y penetró en los tejidos de los brazos, este tipo de complicación es conocida médicamente como extravasación.

El anestesiólogo Joel Zivot, especialista consultado por la defensa, explicó que es probable que los catéteres intravenosos fallaran y que el pentobarbital terminara acumulándose en los tejidos, donde puede producir lesiones químicas.

Según Zivot, el hecho de que el medicamento aparentemente no llegara en cantidad suficiente al torrente sanguíneo ayudaría a explicar por qué Pike no murió pese a recibir el fármaco destinado a ejecutarla.

Los abogados de Pike también han sostenido que hubo problemas para encontrar venas adecuadas y que el personal hizo varios intentos para colocar las vías intravenosas.

De acuerdo con la defensa, el equipo encargado del procedimiento realizó al menos siete intentos con agujas antes y durante la colocación de las vías.

Durante la ejecución, periodistas que presenciaron el procedimiento reportaron que Pike permaneció consciente durante parte del proceso, levantó la cabeza y mostró fuertes molestias en uno de sus brazos.

En uno de los momentos de mayor angustia, Pike llegó a decir:

“Siento que mi brazo está a punto de reventar”.

Quemaduras y ampollas: las lesiones que sufrió Christa Pike

Los abogados informaron que ambos brazos de Pike presentaban quemaduras químicas cuando fue trasladada al hospital tras la ejecución fallida.

“(Sus brazos estaban) hinchados, quemados y con ampollas”, escribieron en documentos judiciales.

Zivot explicó que el pentobarbital puede provocar daños cuando entra directamente en contacto con los tejidos en lugar de circular por el torrente sanguíneo.

El especialista señaló que la aparente filtración pudo causar un “ardor significativo” y advirtió que todavía es pronto para conocer todas las consecuencias médicas a largo plazo.

Christa Pike recuperó la conciencia y ya puede hablar

Días después del intento de ejecución, los abogados difundieron una actualización sobre su estado de salud.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, hablando y continúa recibiendo atención médica crítica”.

La defensa también aseguró que, pese al daño sufrido en los brazos, Pike permanece esposada y encadenada a su cama de hospital mientras continúa bajo vigilancia médica.

“Su pronóstico sigue sin estar claro, pero como mínimo esperamos una recuperación prolongada”, agregaron sus abogados.

Zivot consideró positiva la recuperación de la conciencia, pero pidió cautela.

“De ninguna manera anunciaría que está fuera de peligro”.

El médico explicó que, aunque Pike ya puede hablar y su condición ha mostrado avances, todavía podrían presentarse complicaciones.

Tennessee investiga qué salió mal en la ejecución

El Departamento de Corrección de Tennessee sostiene que durante el procedimiento “se siguió cada paso” del protocolo estatal de ejecución aprobado por la oficina del fiscal general.

Sin embargo, las autoridades todavía no han explicado públicamente por qué Pike sobrevivió después de recibir las dosis de pentobarbital previstas para la ejecución.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y suspendió otra ejecución que estaba programada para diciembre.

“Esto es una tragedia. No hay nadie que quisiera que lo que ocurrió anoche sucediera”, declaró Lee tras el procedimiento.

El gobernador también calificó lo ocurrido como “profundamente perturbador” y anunció una revisión del proceso utilizado por el estado.

Abogados buscan preservar pruebas de la ejecución fallida

La defensa de Pike acudió a los tribunales para solicitar que se conserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución, incluidos documentos, registros médicos, comunicaciones y material relacionado con la aplicación de los medicamentos.

Los abogados consideran que esas evidencias podrían ayudar a determinar si el procedimiento violó la prohibición constitucional contra los castigos crueles e inusuales.

Uno de sus abogados, Randy Spivey, calificó lo ocurrido como:

“Cruel y torturador”.

La defensa también sostiene que había advertido previamente a las autoridades sobre posibles dificultades para conseguir un acceso adecuado a las venas de Pike.

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. De haberse concretado la ejecución, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.