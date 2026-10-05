Causa en Común detecta fallas en policía, Fiscalía y sistema penitenciario de Chihuahua

Foto: Cuartoscuro

Causa en Común presentó el 2 de octubre de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los resultados para la entidad de su Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia, 2025, en el que identificó rezagos en la policía estatal, la Fiscalía y el sistema penitenciario durante 2024.

El estudio fue presentado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) como parte del proyecto “Diálogos sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia”. La investigación se realizó mediante solicitudes de información dirigidas a instituciones de seguridad y justicia de Chihuahua.

Entre los principales hallazgos destacó que sólo 8% del personal de la policía estatal acudió a prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024. Además, no se realizaron convocatorias para la promoción de grados.

¿Qué encontró el estudio sobre la policía de Chihuahua?

Causa en Común señaló que, durante 2024, la institución tampoco contaba con un programa de actualización para policías en activo.

El estudio reportó que 88% del personal operativo tenía controles de confianza aprobados y vigentes.

📢 COMUNICADO



CAUSA EN COMÚN PRESENTA EN CIUDAD JUÁREZ ESTUDIO SOBRE LA POLICÍA, LA FISCALÍA Y EL SISTEMA PENITENCIARIO DE CHIHUAHUA



📅 2 de octubre de 2026



➡️ En 2024, solo el 8% de los policías estatales acudieron a prácticas de tiro y no hubo concursos para ascensos.



➡️ La… pic.twitter.com/4KoyZDnJjC — Causa en Común (@causaencomun) October 3, 2026

En cuanto a la participación de mujeres, representaban 35% del personal total, pero ocupaban únicamente 13% de los puestos de mando.

Otro de los señalamientos fue que no se realizaron convocatorias de promoción de grados durante ese año.

Fiscalía de Chihuahua omitió información sobre controles internos

Respecto a la procuración de justicia, la Fiscalía reportó la realización de 315 cursos durante 2024 y convocatorias de promoción para ministerios públicos y policías de investigación.

Sin embargo, el estudio señala que no hubo convocatorias de promoción para el personal pericial.

Causa en Común también indicó que la Fiscalía omitió toda la información solicitada sobre controles internos destinados a investigar y sancionar conductas indebidas de su personal.

Sistema penitenciario no tenía una carrera consolidada

En el caso del sistema penitenciario de Chihuahua, el estudio señala que la entidad no contaba con un sistema de carrera consolidado para el personal custodio y que no realizó promociones durante 2024.

Tampoco reportó un programa de formación ni protocolos para un internamiento digno y seguro.

Las mujeres representaban 31% del personal custodio, pero ninguna ocupaba funciones de mando.

¿Qué recomendó Causa en Común?

A partir de los hallazgos, Causa en Común recomendó fortalecer los servicios profesionales de carrera, garantizar la actualización y capacitación permanente del personal y realizar concursos de promoción.

También planteó incorporar efectivamente la perspectiva de género, mejorar los mecanismos de control interno y rendición de cuentas, así como garantizar información pública suficiente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones de seguridad y justicia.

Durante la presentación participaron como comentaristas Alejandro Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas, y los profesores Deirdre Bazán y Carlos Iván Álvarez, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ.

Entre sus reflexiones destacaron el abandono institucional de las policías frente al fortalecimiento de la militarización y la concentración de las principales omisiones de la Fiscalía en aspectos relacionados con su régimen disciplinario y autonomía.

Como parte de su agenda en Ciudad Juárez, Causa en Común también sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento de la democracia y la seguridad, con el propósito de intercambiar información e identificar posibles líneas de colaboración.

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