Muere Eva Marie Saint, actriz que ganó el Oscar y deslumbró en “Superman”, a los 102 años

Eva Marie Saint murió a los 102 años de edad Foto: AFP

Eva Marie Saint, ganadora del premio Oscar y reconocida por películas como Nido de ratas e Intriga internacional, murió este martes 6 de octubre en su hogar de Los Ángeles a los 102 años.

La actriz es recordada como una de las figuras destacadas dentro del mundo del entretenimiento, ganando el premio de la Academia en 1955 como mejor actriz de reparto.

Dicha película fue protagonizada por Marlon Brando, recibió 12 nominaciones a los premios de la Academia y consiguió ocho estatuillas, así mismo, las causas del fallecimiento de la actriz no se han dado a conocer.

La carrera de Eva Marie Saint

Eva Marie Saint no solo brilló en la cinta con Marlon Brando, también tuvo un papel destacado en la película de Alfred Hitchcock de 1959, North by Northwest (Intriga internacional), dando vida a Eve Kendall, una misteriosa agente secreta.

Aunque antes de conseguir fama dentro de la pantalla grande, la actriz desempeñó una carrera en televisión, formando parte de diversas producciones como Philco Playhouse, Robert Montgomery Presents y Studio One.

Dentro de su filmografía se encuentran las cintas Exodus, All Fall Down, The Sandpiper, Grand Prix y The Russians Are Coming the Russians Are Coming. También formó parte de Superman Returns, donde interpretó a Martha Kent, madre adoptiva de Clark Kent.

En el año de 1990 consiguió ganar el Emmy a mejor actriz de reparto por la miniserie People Like Us, mientras que su última aparición en cine fue en 2014 con Winter’s Tale.

Su esposo, el director Jeffrey Hayden, falleció en 2016, mientras que aún siguen con vida dos de sus hijos, así como cuatro nietos y dos bisnietos.

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