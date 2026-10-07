Israel recuerda a víctimas de ataque del 7 de octubre, a tres semanas de las elecciones que definirán su próximo gobierno

Foto: AFP

Israel recuerda este miércoles a las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, a tres semanas de las elecciones generales del 27 de octubre, las primeras que se celebrarán desde aquella jornada. En estos comicios, los ciudadanos votarán por listas de partidos para elegir a los 120 integrantes de la Knéset, el Parlamento israelí, y después comenzará el proceso para formar el próximo gobierno.

Las conmemoraciones tienen lugar mientras el recuerdo del ataque sigue marcando la vida política del país y en medio de una seguridad reforzada, luego de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, alertara sobre información de inteligencia relacionada con posibles ataques de Hamás por el aniversario.

¿Cómo serán las elecciones en Israel?

En Israel, los ciudadanos no votan directamente por el primer ministro. En las elecciones nacionales, cada persona elige una lista de partido para definir la composición de la Knéset, integrada por 120 miembros.

Los escaños se distribuyen mediante representación proporcional. Para obtener representación parlamentaria, una lista debe superar el umbral electoral de 3.25%.

Después de conocer los resultados, comienza el proceso para formar gobierno:

Los ciudadanos votan por partidos, no por candidatos individuales a primer ministro Los 120 escaños de la Knéset se distribuyen mediante representación proporcional El presidente de Israel consulta a los grupos parlamentarios y encarga a un integrante de la Knéset formar gobierno El encargado tiene inicialmente 28 días para construir una coalición, con posibilidad de una extensión de hasta 14 días El gobierno necesita obtener la confianza de la Knéset. El político que consiga formar y encabezar ese gobierno se convierte en primer ministro

Las elecciones del 27 de octubre serán las primeras desde los ataques de 2023.

Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre

En Reim, donde se celebraba el festival de música electrónica Nova cuando comenzó el ataque, los familiares de las víctimas guardaron un minuto de silencio a las 06:29, la hora exacta en que comenzó la ofensiva desde Gaza.

Katia Zohar, madre de Bar, asesinada a los 23 años junto con otras 360 personas en el festival, recordó el momento en que recibió la llamada de su hija para pedirle que fuera por ella.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Today, I lit a memorial candle at the Prime Minister's Office in Jerusalem, commemorating every victim murdered on the 7th of October by the monsters of Hamas.

The nation unites on this day in the longing for our dear ones. We will complete the… pic.twitter.com/VAmb7mt9zn — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2026

“Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre”, dijo a AFP.

También Anna Davitashvili recordó a su hijo Shaun, de 25 años, quien murió junto con sus amigos en Nova.

“Lo echo de menos”, expresó entre lágrimas.

Otro momento de silencio se realizó en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el asedio.

¿Qué pasó el 7 de octubre de 2023?

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, durante una festividad judía, cientos de combatientes palestinos atravesaron la frontera después de lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, atacaron comunidades agrícolas, familias, comisarías y bases del ejército.

La jornada dejó 1,221 muertos, de acuerdo con un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Today marks 3 years since the October 7 Massacre, a day that changed Israel forever. We will never forget ❤️‍🩹 pic.twitter.com/C7HrMQyz61 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2026

Los integrantes de Hamás también tomaron 251 rehenes y los llevaron a Gaza; de ellos, 44 ya estaban muertos.

En un comunicado, Hamás describió el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo” y afirmó que la ofensiva fue una respuesta al sufrimiento acumulado durante décadas.

Conmemoraciones ocurren con seguridad reforzada

Los homenajes de este año tienen una dimensión especial porque son los primeros desde la entrada en vigor, en octubre del año pasado, del alto el fuego en Gaza.

Los actos oficiales se realizaron en Jerusalén el lunes, en una fecha establecida por el gobierno conforme al calendario hebreo. El primer ministro Benjamin Netanyahu participó en ellos.

Los eventos se desarrollan con seguridad reforzada a tres semanas de las elecciones y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro de Defensa, Israel Katz, informó el martes que el ejército estaba en alerta por información de inteligencia sobre posibles intenciones de Hamás de realizar ataques y operaciones terroristas durante el aniversario.

Según las autoridades del enclave palestino, al menos dos personas murieron en ataques israelíes nocturnos contra el territorio.

Netanyahu enfrenta elecciones marcadas por el recuerdo del ataque

Las elecciones del 27 de octubre llegan después de tres años marcados por el conflicto.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para Benjamin Netanyahu, quien durante este periodo también lanzó campañas masivas en Líbano e Irán e intervino en Siria y Yemen.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, ex primer ministro que cuestiona a Netanyahu por no haber evitado los ataques.

“Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra”, declaró Bennett en el sitio donde se realizó el festival Nova.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.