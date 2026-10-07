Policía Cibernética advierte por fraude romántico: falsos militares engañan para robar

Policía Cibernética alerta por perfiles falsos de militares | Foto: Shutterstock-IA

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó este martes por una modalidad de fraude romántico en la que ciberdelincuentes crean perfiles falsos a nombre de supuestos militares que entran en contacto con los usuarios a través de redes sociales para solicitar dinero o información financiera.

La unidad incorporada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX alertó por grupos e individuos que se dedican a cometer fraudes mediante el engaño y la manipulación emocional, según advirtió en un comunicado.

¡Cuidado con el fraude romántico que suplanta a militares!

El “fraude romántico” consiste en cibercriminales que crean perfiles falsos de militares a través de redes sociales o apps de citas, según la Policía Cibernética de la SSC CDMX.

Los perfiles falsos suplantan la siguiente información para engañar a los usuarios:

Fotografías

Nombres

Rangos

Uniformes

Información relacionada con las fuerzas armadas

El ciberdelincuente entra en contacto con los usuarios y, haciéndose pasar por un supuesto militar, afirma que se encuentra en una misión internacional, en una zona de conflicto o realizando actividades que le impiden comunicarse de manera convencional.

De esta manera, justifican su deseo de entablar una relación que se desarrolle exclusivamente mediante mensajes, llamadas o videollamadas, dificultando que las víctimas comprueben su verdadera identidad.

Así te engañan los falsos perfiles de militares

Los ciberdelincuentes envían una solicitud de amistad, mensaje o interacción en redes o apps de citas, según la descripción de la Policía Cibernética de la SSC CDMX.

Posteriormente, el supuesto militar desarrolla una relación de confianza y afecto con la persona, llegando incluso a hablar de una posible relación formal o matrimonio en el futuro.

Una vez consolidado el vínculo, el delincuente puede solicitar dinero para cubrir gastos o necesidades como:

Boletos de avión

Gastos médicos

Paquetes

Trámites

Impuestos

Aduanas

Emergencias

El delincuente argumenta que no puede acceder a sus propios recursos debido a su condición de militar o a las actividades que realiza; sin embargo, se trata de un fraude.

10 consejos para evitar caer en este fraude romántico

La unidad de Policía Cibernética de la SSC CDMX emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en los fraudes románticos con falsos perfiles de militares:

Desconfía de perfiles de desconocidos que establezcan rápidamente un vínculo afectivo.

No consideres una fotografía con uniforme, insignias o identificaciones como prueba suficiente de identidad.

Realiza búsquedas de las fotografías de perfil para detectar si aparecen asociadas con otros nombres o cuentas.

Desconfía cuando la persona evite de manera constante las videollamadas o encuentros presenciales y proporcione diferentes explicaciones para no ser verificada.

No envíes dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias ni realices pagos a una persona desconocida.

No proporciones fotografías de documentos, información bancaria, contraseñas, códigos de autenticación u otros datos personales.

Desconfía de solicitudes relacionadas con supuestos permisos, licencias, paquetes, aduanas, gastos médicos o boletos necesarios para que el supuesto militar pueda viajar o reunirse con la víctima.

Evita compartir fotografías o información personal que pueda utilizarse posteriormente para suplantar la identidad de la víctima.

Si sospechas de un perfil falso, suspende el contacto, reporta la cuenta ante la plataforma y conserva las conversaciones y demás evidencia.

Guarda capturas de pantalla, nombres de usuario, fotografías, números telefónicos, correos electrónicos, enlaces, conversaciones y comprobantes de cualquier pago realizado.

Fuente: Policía Cibernética (SSC CDMX)

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a los usuarios a denunciar en caso de identificar este fraude o si se convierte directamente en una víctima de esta modalidad maliciosa.

La Policía Cibernética de la CDMX está disponible a través de:

Teléfono: 55 5242 5100 (ext. 5086)

Correo electrónico: polica.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.