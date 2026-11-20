Festejos navideños en Chihuahua. Foto: Gobierno de Chihuahua

Los festejos navideños están por comenzar en el municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez. El Gobierno del estado dio a conocer las fechas y actividades que próximamente estarán disponibles para celebrar en compañía de toda la familia.

Anuncian fecha de inicio de los festejos navideños en Chihuahua y Ciudad Juárez

El próximo lunes 30 de noviembre se realizará el tradicional encendido del árbol en la Plaza del Ángel, en Chihuahua capital. El evento comenzará a las 17:00 horas, con la presentación de la obra de teatro “Frozen: una mágica Navidad”; una vez que termine el encendido, habrá una convivencia con los personajes de Frozen.

Las autoridades informan que como parte de los preparativos y el montaje del escenario, se realizarán cierres viales en dos carriles de la avenida Venustiano Carranza, a un costado del Palacio de Gobierno. Las afectaciones viales comenzarán el 29 de noviembre a las 10:00 horas y continuarán hasta el día 30 del mismo mes.

Sobre las celebraciones en Ciudad Juárez, el encendido del árbol se realizará el próximo jueves 3 de diciembre en el Parque Central, donde también habrá atracciones para todas las familias.

Horarios y actividades de los festejos navideños en la ciudad de Chihuahua

Del 30 de noviembre de 2026 y hasta el 10 de enero de 2027 estarán disponibles las actividades navideñas en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con Antonio Ferreiro, director de Logística de la Coordinación de Relaciones Públicas, se contará con más de 4 mil metros cuadrados de atracciones gratuitas.

Sobre la pista de hielo, se informó que este año tendrá una superficie de mil metros cuadrados. El costo de entrada a la pista será de 130 pesos por persona.

El Gobierno del estado también dio a conocer los horarios de los festejos de la temporada de Navidad en la capital del estado:

Lunes a jueves: de 12:00 a 20:00 horas,

Viernes a domingo: de 12:00 a 22:00 horas.

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