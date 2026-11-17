Ofrecen descuentos en adeudos del agua. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En Chihuahua pusieron en marcha el programa “Ahorra o Nunca” que ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y adeudos del agua, para que los contribuyentes se pongan al corriente con sus pagos.

Descuentos de hasta el 100% en adeudos del agua

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) invita a los usuarios domésticos, mixtos y comerciales a que aprovechen los descuentos que ofrece “Ahorra o Nunca”. Del 15 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027 se podrá obtener un descuento de hasta el 100% en multas y recargos.

El descuento solo está disponible para las personas que tengan adeudos superiores a 6 meses y no hayan recibido un descuento similar en los últimos 18 meses.

Quienes tengan un rezago mayor a 12 meses podrán acceder al pago en una sola exhibición o celebrar un convenio de hasta un año

podrán acceder al o Los usuarios con adeudos mayores a seis meses y menores a un año, deberán formalizar un convenio de pago anual

Municipio de Chihuahua también ofrece descuentos en el agua

Por su parte, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua también ofrece descuentos en adeudos del agua, dependiendo si son usuarios domésticos o comerciales.

Del 15 al 30 de noviembre los usuarios domésticos recibirán 100% de descuento en multas y recargos, demás del 90% de descuento en adeudo de agua, drenaje, y saneamiento.

En el caso de los usuarios comerciales se aplicarán descuentos del 100% en multas y recargos; y 65% en adeudo de agua, drenaje y saneamiento a partir del 15 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

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