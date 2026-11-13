¡Otro puente! Suspenden clases en Chihuahua este 20 de noviembre

Anuncian otro puente en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Chihuahua anunció que los estudiantes del estado tendrán un puente más la próxima semana. Mediante un comunicado se informó que el próximo 20 de noviembre se suspenden las clases por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

En Chihuahua suspenden clases el 20 de noviembre

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que el 20 de noviembre se suspenden las clases en los planteles de educación básica de todo el estado de Chihuahua, a petición de las entidades que coordinan la logística de los festejos cívicos en los distintos municipios de la entidad.

Aunque el día festivo oficial es el 16 de noviembre, en realidad, el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre, por ese motivo en varias partes de Chihuahua se realizarán actividades conmemorativas.

“La medida busca facilitar la integración activa de la comunidad escolar (…) en los desfiles cívico-deportivos, en promoción al civismo y la identidad nacional, que garantizan las condiciones de seguridad y traslado necesarias para la asistencia a un evento de esta magnitud”, mencionó el Gobierno del estado.

Noviembre cierra con varios puentes para los estudiantes de Chihuahua

Este viernes 13 de noviembre comienza un puente de 4 días para los estudiantes de educación básica de Chihuahua y todo el país.

El calendario escolar del ciclo 2026-2027 de la SEP menciona que hoy se realiza el registro de calificaciones para los maestros, por lo que los alumnos tendrán el día libre. Las actividades escolares se reanudan hasta el 17 de noviembre, porque el lunes es día festivo.

Como ya se mencionó, del 20 al 22 de noviembre habrá otro puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.

La última semana de noviembre también tendrá un puente. Como marca el calendario escolar, el último viernes de cada mes se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no asistirán a clases el viernes 27 de noviembre.

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