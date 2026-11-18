El Chepe Express. Foto: Cuartoscuro

Un incendio causó la evacuación de los pasajeros del tren Chepe Express, en Chihuahua. A través de redes sociales se observa como el humo era visible a unos metros de distancia, mientras los turistas del importante tren se encontraban a la espera de que la situación se controlara en medio de la sierra Tarahumara.

¿Por qué hubo incendio en el Chepe Express?

Según reportes, el incendio ocurrió en la zona de Témoris, Chihuahua, por una supuesta falla mecánica, sin que hasta el momento se den a conocer las causas que originaron el fuego.

Algunos reportes señalan que el incendio comenzó luego de que se calentara un motor, esto, tras caerle diésel.

Ante el incendio en el Chepe Express, los pasajeros fueron evacuados de tren. Sin que se registraran personas heridas. Imágenes que circulan en plataformas digitales muestran a varios turistas bajando del tren y poniéndose a salvo.

Tras controlar la situación, personal del Chepe Express así como pasajeros regresaron al tren y continuaron su recorrido que tendría como destino Sinaloa.

Hasta el momento, autoridades no han emitido mayor información sobre el incendio en el Chepe Express.

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