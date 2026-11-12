Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías de CDMX este jueves 12 de noviembre
Tres alcaldías de CDMX tienen Alerta Amarilla por lluvias de hasta 29 milímetros; conoce dónde se esperan las precipitaciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para la tarde y noche de este jueves 12 de noviembre de 2026 en tres alcaldías.
Las demarcaciones bajo aviso son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.
De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor riesgo está previsto de las 16:25 a las 21:00 horas.
¿En qué alcaldías de CDMX activaron la Alerta Amarilla por lluvias?
La SGIRPC informó que la alerta preventiva aplica para las siguientes demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Venustiano Carranza
La dependencia advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas.
¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?
Ante las precipitaciones previstas, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes:
- Retirar la basura de las coladeras, tanto dentro como fuera de los domicilios
- Cerrar puertas y ventanas
- No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua
- Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales
En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.
La SGIRPC recomendó atender las indicaciones de las autoridades durante el periodo de lluvias.
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