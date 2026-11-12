Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías de CDMX este jueves 12 de noviembre

| 17:21 | Victor Gutierrez | Uno TV

Tres alcaldías de CDMX tienen Alerta Amarilla por lluvias de hasta 29 milímetros; conoce dónde se esperan las precipitaciones.
Lluvias
Lluvias para tres alcaldías en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para la tarde y noche de este jueves 12 de noviembre de 2026 en tres alcaldías.

Las demarcaciones bajo aviso son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor riesgo está previsto de las 16:25 a las 21:00 horas.

¿En qué alcaldías de CDMX activaron la Alerta Amarilla por lluvias?

La SGIRPC informó que la alerta preventiva aplica para las siguientes demarcaciones:

  • Azcapotzalco
  • Gustavo A. Madero
  • Venustiano Carranza

La dependencia advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Ante las precipitaciones previstas, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes:

  • Retirar la basura de las coladeras, tanto dentro como fuera de los domicilios
  • Cerrar puertas y ventanas
  • No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua
  • Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa
  • Mantenerse informados a través de los canales oficiales

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.

La SGIRPC recomendó atender las indicaciones de las autoridades durante el periodo de lluvias.

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