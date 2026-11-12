Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías de CDMX este jueves 12 de noviembre

Lluvias para tres alcaldías en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para la tarde y noche de este jueves 12 de noviembre de 2026 en tres alcaldías.

Las demarcaciones bajo aviso son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor riesgo está previsto de las 16:25 a las 21:00 horas.

🌧 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes para la tarde y noche del jueves 12/11/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @TuAlcaldiaGAM y @A_VCarranza.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/I4GtriJfuL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2026

¿En qué alcaldías de CDMX activaron la Alerta Amarilla por lluvias?

La SGIRPC informó que la alerta preventiva aplica para las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

La dependencia advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Ante las precipitaciones previstas, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes:

Retirar la basura de las coladeras, tanto dentro como fuera de los domicilios

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua

Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa

Mantenerse informados a través de los canales oficiales

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.

La SGIRPC recomendó atender las indicaciones de las autoridades durante el periodo de lluvias.

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