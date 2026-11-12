Operación TorNado deja 354 detenidos en el mundo; incautan drogas, armas y 234 mdd

Operación TorNado deja 354 detenidos en el mundo. Foto: Getty/Envato

La Operación TorNado, un despliegue internacional contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la web oscura, dejó 354 personas detenidas en distintos países, además de la incautación de toneladas de sustancias ilícitas, armas de fuego y más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la agencia policial Europol dieron a conocer los resultados este jueves 12 de noviembre de 2026. La acción coordinada estuvo dirigida contra vendedores y compradores que utilizaban mercados clandestinos de internet para comercializar fentanilo, opioides y otras drogas.

De acuerdo con el balance del Departamento de Justicia estadounidense, las autoridades aseguraron aproximadamente 5.7 toneladas métricas de drogas ilícitas, 209 armas de fuego y 38 máquinas utilizadas para fabricar pastillas.

🚨HAPPENING NOW: @AGToddBlanche announces the results of Operation TorNado: a coordinated, multi‑agency and international law enforcement effort targeting opioid and fentanyl traffickers on the Dark Web resulted in OVER 350 ARRESTS WORLDWIDE and the seizure of drugs, weapons, and… pic.twitter.com/knXpvQxHAF — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 12, 2026

¿En qué países se realizó la Operación TorNado?

La operación se desarrolló entre mayo de 2025 y octubre de 2026, con la participación de autoridades de Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Europol informó que participaron cuerpos policiales de 14 países, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense reportó detenciones en 13 naciones.

El balance de arrestos difundido por las autoridades estadounidenses quedó de la siguiente manera:

Estados Unidos: 132 detenidos.

Reino Unido: 59.

Hungría: 45.

Alemania: 41.

Francia: 23.

Nueva Zelanda: 13.

Países Bajos: 12.

Eslovenia: 11.

Austria: 6.

Irlanda: 5.

República Checa: 4.

Australia: 2.

Finlandia: 1.

En conjunto, las autoridades reportaron 354 detenciones. Europol, por su parte, informó una detención en Australia y una intervención policial sin arrestos en Montenegro.

Foto: Departamento de Justicia

¿Qué drogas, armas y dinero incautaron?

Entre los resultados de la Operación TorNado destaca el aseguramiento de sustancias y bienes relacionados con el comercio ilegal en internet.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó la incautación de:

Más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.

en efectivo y criptomonedas. Aproximadamente 5.7 toneladas de drogas ilícitas , entre ellas fentanilo, otros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA.

, entre ellas fentanilo, otros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA. 209 armas de fuego.

38 máquinas para fabricar pastillas.

Según el desglose de Europol, en Europa se aseguraron alrededor de 950 kilogramos de drogas, 57 armas de fuego y más de 60 millones de euros en efectivo y criptomonedas.

En Estados Unidos, las autoridades incautaron más de 4.8 toneladas de sustancias ilícitas, 152 armas y aproximadamente 166 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.

¿Cómo operaban los traficantes en la web oscura?

Las investigaciones se enfocaron en personas que utilizaban mercados clandestinos de la web oscura para vender y comprar drogas, armas y otros productos ilícitos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades aprovecharon información obtenida tras el desmantelamiento de distintos mercados digitales para identificar a los responsables de las cuentas utilizadas en las transacciones.

Entre las plataformas investigadas se encuentran Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door. También se identificaron cuentas vinculadas con vendedores que operaban en espacios como DrugHub.

La información obtenida permitió desarrollar investigaciones complementarias en distintos países, realizar cateos y relacionar las cuentas digitales con personas presuntamente involucradas en estas actividades.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a más personas detrás de las cuentas de la web oscura.

Operación TorNado, la sexta acción internacional de JCODE

La Operación TorNado representa la sexta acción internacional coordinada desde la creación, en 2018, del Equipo Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado relacionado con los Opioides y la Darknet (JCODE).

El operativo contó con la participación de agencias estadounidenses como el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inspección Postal (USPIS) y otras dependencias federales.

También participaron autoridades policiales y judiciales de distintos países, con apoyo de Europol para compartir información, coordinar investigaciones y analizar transacciones relacionadas con las actividades ilícitas.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que la operación permitió interrumpir las actividades de vendedores que utilizaban mercados de la web oscura y que las investigaciones continuarán para llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

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