¿Cuánto deben pagar de aguinaldo por un año trabajado?

El aguinaldo se paga en diciembre. Foto: Cuartoscuro

Está por llegar diciembre y, con él, el esperado aguinaldo, una prestación laboral obligatoria que se entrega anualmente a los trabajadores en México. Su monto depende del régimen laboral y del tiempo de servicio durante el año.

Para quienes laboran en el sector privado y han cumplido un año de servicio, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario. En el caso de determinados servidores públicos federales, esta prestación puede equivaler a 40 días de salario, conforme a las disposiciones aplicables.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el aguinaldo?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

Respecto a quienes no han cumplido un año de servicio, el mismo artículo señala:

“Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

Esta prestación corresponde a los trabajadores sujetos a la LFT, incluidos los de confianza, de planta, sindicalizados, eventuales y contratados por tiempo determinado, siempre que exista una relación laboral.

¿Cuándo se paga el aguinaldo 2026 según el tipo de trabajador?

Las fechas de pago del aguinaldo dependen del régimen laboral:

Trabajadores del sector privado: deben recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre de 2026.

deben recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre de 2026. Servidores públicos federales: el pago se realiza conforme al decreto y las disposiciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

el pago se realiza conforme al decreto y las disposiciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Trabajadores con menos de un año de servicio: tienen derecho al pago proporcional, de acuerdo con el tiempo laborado.

tienen derecho al pago proporcional, de acuerdo con el tiempo laborado. Pensionados del ISSSTE: Primera parte durante la primera quincena de noviembre de 2026. Gobierno de México.

El aguinaldo puede entregarse antes de la fecha límite establecida por la ley.

Este 11 de noviembre se realizó el pago de la primera parte del aguinaldo para pensionados y jubilados del ISSSTE. Las personas con derecho a esta prestación pueden consultar su cuenta bancaria para verificar que el depósito se haya reflejado. pic.twitter.com/V41LjUwlJd — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) November 11, 2026

¿Qué hacer si no recibes el aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que los trabajadores pueden reclamar el pago del aguinaldo cuando el empleador incumple con esta obligación.

Las personas afectadas cuentan con un año, a partir de que la prestación sea exigible, para reclamar su pago.

La Profedet ofrece asesoría y representación jurídica gratuita a los trabajadores.

Para solicitar orientación, se pueden consultar sus canales oficiales de atención en: https://www.gob.mx/profedet También es posible acudir a las oficinas de la dependencia para recibir información sobre el procedimiento correspondiente.