La Güera de las Estrellas comparte código sagrado para atraer dinero y desbloquear la economía

| 17:04 | Redacción | Uno TV

¿Tienes dificultades económicas o sientes que el dinero no llega? La Güera de las Estrellas comparte un ritual basado en el código sagrado 6897, una secuencia numérica que, de acuerdo con sus creencias, ayuda a desbloquear la economía y atraer la abundancia.

La recomendación consiste en repetir el número 6897 un total de 45 veces mientras se pronuncia la frase: “He desbloqueado mi economía, se ha roto el obstáculo 897”. 

Según la psíquica de México, este ejercicio busca eliminar los obstáculos relacionados con el dinero y atraer nuevas oportunidades económicas.

Para complementar el ritual, también sugiere encender una vela amarilla o dorada, colores que se asocian con la prosperidad y la abundancia. 

La Güera de las Estrellas invita a sus seguidores a realizar este ejercicio si atraviesan alguna preocupación económica y compartir sus experiencias en los comentarios.

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