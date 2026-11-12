Captan en video momento exacto del choque entre tráiler y autobuses en la México-Querétaro

Accidente en la México-Querétaro. Foto: Fernando Cruz

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros sobre la carretera México – Querétaro. De acuerdo con las imágenes, el primer impacto fue entre la cabina del trailer y la parte delantera de uno de los autobuses involucrados.

La grabación, compartida en redes sociales por Osvaldo Muller, se observa que tras el primer golpe, la cabina del tráiler pierde el control y comienza a derrapar ocasionando que la caja termine a la mitad de la carretera.

De acuerdo con las imágenes, el autobús que recibe el golpe termina saliéndose de la vía rápida. Mientras que una segunda unidad golpea parte de la caja del trailer.

Segundos después, un tercer autobús pasa entre la caja del tráiler y el segundo autobús involucrado en el choque que dejó más de 10 heridos.

Autobús se salva de chocar

El video da cuenta de cómo otro autobús de pasajeros logró frenar, evitando impactarse con las unidades siniestradas.

Aunque derrapó por unos metros y las llantas delanteras salieron por unos segundos al acotamiento, el chofer logró frenar evitando sumarse al accidente en el kilómetro 48 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), frente al paradero Mixteco.

Saldo del accidente en la México – Querétaro

Tras el percance, se reportó más de una decena de personas, entre ellas niños y adultos, lesionadas.

Al lugar acudieron servicios de emergencia y paramédicos quienes brindaron atención a los heridos.

Para ver el momento exacto del accidente en la México – Querétaro da clic aquí.

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