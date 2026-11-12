Trabajadores del IMSS protestan en el Ángel contra agresiones; responsabilizan a la dirigencia sindical

Protesta de trabajadores del IMSS en el Ángel. Foto: Melina Ochoa

Con vela en mano, trabajadores en activo, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan en la Glorieta del Ángel de la Independencia, para denunciar agresiones en los campamentos de plantón. Además responzabilizan a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que encabeza por Rafael Olivos.

Los manifestantes señalaron que la violencia escaló en la sede sindical de la calle Zamora 107, en la colonia Condesa, donde guardias de los trabajadores fueron atacadas durante la madrugada del martes 10 de noviembre.

“En las oficinas de Zamora (…) con objetos pirotécnicos aventaron a los compañeros, pero para esto nosotros ya habíamos recibido un mensaje en la tarde (…) de que nos iban a quitar”, denunció América Barragán, enfermera del IMSS en Jalisco.

“Reprobamos la manera de violencia que tienen en contra del trabajador. Nuestro sindicato nos ha dejado en el desamparo, nos ha dado la espalda y todavía nos quieren dañar”.

Acusan “terrorismo sindical” y avanzan en recolección de firmas

Portando velas como símbolo de unidad y rechazo a las agresiones, los trabajadores calificaron los actos como una estrategia para amedrentar a la base que exige reformas internas.

“Condenamos todo tipo de violencia física, verbal, psicológica y también este terrorismo sindical (…) porque quiere sembrar temor en la base trabajadora. Señalamos como responsable al dirigente nacional Rafael Olivos”, afirmó Eduardo Vinicio Martínez, jubilado del IMSS.

Entre los pliegos petitorios del movimiento destacan:

Incremento salarial y mejora en las condiciones laborales.

Convocatoria a un Congreso Extraordinario.

Destitución de Rafael Olivos como líder del SNTSS.

Respecto al avance de su movimiento, Martínez detalló que la presión hacia el comité directivo responde al respaldo que han sumado a nivel nacional:

“Vamos ya rebasando más de 100,000 firmas y requerimos alrededor de 150,000. Estamos a punto de alcanzar la meta y creo que por eso el sindicato está nervioso”.

A pesar de los amedrentamientos, la plantilla de trabajadores reafirmó que mantendrá los campamentos y las movilizaciones pacíficas hasta obtener respuesta a sus demandas.

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