Motociclistas en el Zócalo y bloqueo en caseta; estas son las protestas en CDMX para este 12 de noviembre
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Un total de 24 protestas y actividades tendrán lugar en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 12 de noviembre, principalmente de motociclistas y transportistas que van hacia el Zócalo y de vecinos en la Caseta La Venta, en Autopista México-Toluca y Autopista La Venta-Lechería,
Se realizará una marcha; seis concentraciones; una cita agendada; cuatro rodadas ciclistas; una en patines y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de este 12 de noviembre, destaca una marcha hacia el Zócalo de motociclistas y transportistas en contra de presuntos cobros excesivos en arrastres de vehículos a corralones en la CDMX.
Protestas y actividades en la CDMX este 12 de noviembre
Mottu México
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Sede de la Alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco y avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.
- Destino: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Se manifiestan contra los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito y abusos de empresas privadas de grúas y corralones.
- Observaciones: No se descarta que se sumen automovilistas, motociclistas, transportistas y organizaciones sociales en apoyo.
- Aforo: 200 personas.
Vecinos de Xalpa, La Pila, Maromas, Lajas, Acopilco, Tianguillo y pueblos aledaños
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 05:00 horas
- Lugar: Caseta La Venta, Autopista México-Toluca, Autopista La Venta-Lechería, colonia Contadero.
- Demanda: Denuncian congestionamiento vial dentro del perímetro de la caseta La Venta en la Autopista México-Toluca y exigen soluciones para agilizar el tránsito, debido a que las complicaciones afectan diariamente a quienes circulan por la zona.
- Observaciones: Se prevé que realicen la liberación de las casetas de peaje como medida de protesta.
- Aforo: 80 personas.
Luciérnagas Buscadoras
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Hora: 06:30 y 07:00 horas
- Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas.
- Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 60 personas.
Defensores de los Derechos Animales
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 09:30 horas
- Lugar: Unidad de Gestión Judicial No. 1, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.
- Demanda: Asistirán a la audiencia del presunto responsable que envenenó a varios perros en el Parque España. Asimismo, exigen justicia para todos los afectados y que los hechos no queden impunes.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 30 personas.
Docentes activos del Instituto Politécnico Nacional
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco.
- Demanda: Denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y reclaman la regularización de miles de horas de interinato pendientes. Asimismo, exigen resolver los retrasos en el pago de prestaciones y trámites de jubilación, que afectan el ambiente laboral y la atención ante el aumento de la matrícula, así como el respeto a sus derechos.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 100 personas.
Sociedad Civil “Justicia para los Fransiscanitos”
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes.
- Demanda: Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes.
- Aforo: 30 personas.
Seamos su Voz CDMX
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Chemax y Cansahcab, colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección.
- Demanda: Exigen justicia, ya que un sujeto presuntamente ha abusado, golpeado, maltratado y asesinado a varios perros de la zona. Asimismo, solicitan que las autoridades intervengan en el caso.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta, así como que se unan en apoyo más colectivos en defensa de los derechos de los animales.
- Aforo: 50 personas.
Jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.
- Demanda: Exigen la reactivación de un apoyo económico mensual y otros beneficios, como despensas, ayuda para pasajes y anteojos, así como abonos anuales que fueron suspendidos desde abril de este año.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas y en patines para hoy
Evo Bici Aventura
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 19:45 horas
- Lugar: Porfirio del Castillo No. 394, colonia Constitución de 1917.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 personas.
Rueda Libre
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 19:45 horas
- Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas.
- Destino: Calles de la alcaldía Coyoacán.
- Aforo: 20 personas.
Demoradas
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 20:15 horas
- Lugar: Bodega Alianza, Eje Vial 5 Sur y avenida Rojo Gómez, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección.
- Destino: Parque México (Foro Lindbergh), avenida México s/n, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
- Aforo: 15 personas.
Sin Líder
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 20:45 horas
- Lugar: Walmart Miramontes, prolongación Canal de Miramontes No. 3520, colonia San Bartolo el Chico.
- Destino: Cerro de la Estrella, carretera escénica al Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa.
- Aforo: 25 personas.
4º aniversario Amazonas Rollers
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Dr. Mora, colonia Centro.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 50 personas.
Actividades artísticas para hoy
La Malinche
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Frontón México.
- Aforo: 2 mil 400 personas.
El Rey León
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Teatro Telcel.
- Aforo: 1 mil 400 personas.
Elefante
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Aforo: 9 mil 790 personas.
María León en concierto
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Teatro Metropólitan.
- Aforo: 3 mil 165 personas.
Cirque du Soleil Echo
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe.
- Fecha: Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.
- Aforo: 2 mil 498 personas.
Actividades culturales para hoy
The Trading Festival México 2026
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2026.
- Aforo: 1 mil 500 personas.
México Roofing Day 2026
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Aforo: 500 personas.
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Six Flags México.
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 15 mil personas.
Simulacro con hipótesis de incendio
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Arcos Bosques Norte D, Paseo de los Tamarindos No. 97, colonia Bosques de las Lomas.
- Aforo: 500 personas.
Evento deportivo
Lucha libre profesional
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 19:00 horas
- Lugar: Arena Coliseo.
- Aforo: 2 mil personas.
Evento religioso
Encuentro Nacional G12 “Id y Haced Discípulos”
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 07:00 horas
- Lugar: Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe.
- Fecha: Del 12 al 14 de noviembre de 2026.
- Aforo: 4 mil personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 12 de noviembre.
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