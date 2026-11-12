Motociclistas en el Zócalo y bloqueo en caseta; estas son las protestas en CDMX para este 12 de noviembre

La movilización podría ocasionar afectaciones viales. FOTO: Getty

Un total de 24 protestas y actividades tendrán lugar en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 12 de noviembre, principalmente de motociclistas y transportistas que van hacia el Zócalo y de vecinos en la Caseta La Venta, en Autopista México-Toluca y Autopista La Venta-Lechería,

Se realizará una marcha; seis concentraciones; una cita agendada; cuatro rodadas ciclistas; una en patines y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de este 12 de noviembre, destaca una marcha hacia el Zócalo de motociclistas y transportistas en contra de presuntos cobros excesivos en arrastres de vehículos a corralones en la CDMX.

Principales manifestaciones este jueves. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 12 de noviembre

Mottu México

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Sede de la Alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco y avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.

Sede de la Alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco y avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán. Destino: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Se manifiestan contra los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito y abusos de empresas privadas de grúas y corralones.

Se manifiestan contra los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito y abusos de empresas privadas de grúas y corralones. Observaciones: No se descarta que se sumen automovilistas, motociclistas, transportistas y organizaciones sociales en apoyo.

No se descarta que se sumen automovilistas, motociclistas, transportistas y organizaciones sociales en apoyo. Aforo: 200 personas.

Vecinos de Xalpa, La Pila, Maromas, Lajas, Acopilco, Tianguillo y pueblos aledaños

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 05:00 horas

05:00 horas Lugar: Caseta La Venta, Autopista México-Toluca, Autopista La Venta-Lechería, colonia Contadero.

Caseta La Venta, Autopista México-Toluca, Autopista La Venta-Lechería, colonia Contadero. Demanda: Denuncian congestionamiento vial dentro del perímetro de la caseta La Venta en la Autopista México-Toluca y exigen soluciones para agilizar el tránsito, debido a que las complicaciones afectan diariamente a quienes circulan por la zona.

Denuncian congestionamiento vial dentro del perímetro de la caseta La Venta en la Autopista México-Toluca y exigen soluciones para agilizar el tránsito, debido a que las complicaciones afectan diariamente a quienes circulan por la zona. Observaciones: Se prevé que realicen la liberación de las casetas de peaje como medida de protesta.

Se prevé que realicen la liberación de las casetas de peaje como medida de protesta. Aforo: 80 personas.

Luciérnagas Buscadoras

Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez

Cuauhtémoc y Benito Juárez Hora: 06:30 y 07:00 horas

06:30 y 07:00 horas Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas.

Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas. Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.

Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 60 personas.

Defensores de los Derechos Animales

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 09:30 horas

09:30 horas Lugar: Unidad de Gestión Judicial No. 1, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.

Unidad de Gestión Judicial No. 1, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores. Demanda: Asistirán a la audiencia del presunto responsable que envenenó a varios perros en el Parque España. Asimismo, exigen justicia para todos los afectados y que los hechos no queden impunes.

Asistirán a la audiencia del presunto responsable que envenenó a varios perros en el Parque España. Asimismo, exigen justicia para todos los afectados y que los hechos no queden impunes. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 30 personas.

Docentes activos del Instituto Politécnico Nacional

Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco.

Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco. Demanda: Denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y reclaman la regularización de miles de horas de interinato pendientes. Asimismo, exigen resolver los retrasos en el pago de prestaciones y trámites de jubilación, que afectan el ambiente laboral y la atención ante el aumento de la matrícula, así como el respeto a sus derechos.

Denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y reclaman la regularización de miles de horas de interinato pendientes. Asimismo, exigen resolver los retrasos en el pago de prestaciones y trámites de jubilación, que afectan el ambiente laboral y la atención ante el aumento de la matrícula, así como el respeto a sus derechos. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 100 personas.

Sociedad Civil “Justicia para los Fransiscanitos”

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes.

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes. Demanda: Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes.

Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes. Aforo: 30 personas.

Seamos su Voz CDMX

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Chemax y Cansahcab, colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección.

Chemax y Cansahcab, colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección. Demanda: Exigen justicia, ya que un sujeto presuntamente ha abusado, golpeado, maltratado y asesinado a varios perros de la zona. Asimismo, solicitan que las autoridades intervengan en el caso.

Exigen justicia, ya que un sujeto presuntamente ha abusado, golpeado, maltratado y asesinado a varios perros de la zona. Asimismo, solicitan que las autoridades intervengan en el caso. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta, así como que se unan en apoyo más colectivos en defensa de los derechos de los animales.

No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta, así como que se unan en apoyo más colectivos en defensa de los derechos de los animales. Aforo: 50 personas.

Jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados

Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque. Demanda: Exigen la reactivación de un apoyo económico mensual y otros beneficios, como despensas, ayuda para pasajes y anteojos, así como abonos anuales que fueron suspendidos desde abril de este año.

Exigen la reactivación de un apoyo económico mensual y otros beneficios, como despensas, ayuda para pasajes y anteojos, así como abonos anuales que fueron suspendidos desde abril de este año. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas y en patines para hoy

Evo Bici Aventura

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 19:45 horas

19:45 horas Lugar: Porfirio del Castillo No. 394, colonia Constitución de 1917.

Porfirio del Castillo No. 394, colonia Constitución de 1917. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 25 personas.

Rueda Libre

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 19:45 horas

19:45 horas Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas.

Calzada Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas. Destino: Calles de la alcaldía Coyoacán.

Calles de la alcaldía Coyoacán. Aforo: 20 personas.

Demoradas

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 20:15 horas

20:15 horas Lugar: Bodega Alianza, Eje Vial 5 Sur y avenida Rojo Gómez, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección.

Bodega Alianza, Eje Vial 5 Sur y avenida Rojo Gómez, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección. Destino: Parque México (Foro Lindbergh), avenida México s/n, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Parque México (Foro Lindbergh), avenida México s/n, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo: 15 personas.

Sin Líder

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 20:45 horas

20:45 horas Lugar: Walmart Miramontes, prolongación Canal de Miramontes No. 3520, colonia San Bartolo el Chico.

Walmart Miramontes, prolongación Canal de Miramontes No. 3520, colonia San Bartolo el Chico. Destino: Cerro de la Estrella, carretera escénica al Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa.

Cerro de la Estrella, carretera escénica al Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa. Aforo: 25 personas.

4º aniversario Amazonas Rollers

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Dr. Mora, colonia Centro.

Dr. Mora, colonia Centro. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 50 personas.

Actividades artísticas para hoy

La Malinche

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Frontón México.

Frontón México. Aforo: 2 mil 400 personas.

El Rey León

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Teatro Telcel.

Teatro Telcel. Aforo: 1 mil 400 personas.

Elefante

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

María León en concierto

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3 mil 165 personas.

Cirque du Soleil Echo

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe.

Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe. Fecha: Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Aforo: 2 mil 498 personas.

Actividades culturales para hoy

The Trading Festival México 2026

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2026.

12 y 13 de noviembre de 2026. Aforo: 1 mil 500 personas.

México Roofing Day 2026

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Aforo: 500 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15 mil personas.

Simulacro con hipótesis de incendio

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Arcos Bosques Norte D, Paseo de los Tamarindos No. 97, colonia Bosques de las Lomas.

Arcos Bosques Norte D, Paseo de los Tamarindos No. 97, colonia Bosques de las Lomas. Aforo: 500 personas.

Evento deportivo

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Arena Coliseo.

Arena Coliseo. Aforo: 2 mil personas.

Evento religioso

Encuentro Nacional G12 “Id y Haced Discípulos”

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugar: Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe.

Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe. Fecha: Del 12 al 14 de noviembre de 2026.

Del 12 al 14 de noviembre de 2026. Aforo: 4 mil personas.

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