Muertes maternas en Jalisco se reducen 53.8% durante 2026

Una estrategia es la capacitación permanente médico. Foto: Uno TV

Jalisco registra una reducción del 53.8% en las muertes maternas durante 2026. Hasta la Semana Epidemiológica 44, la entidad contabilizó 12 fallecimientos relacionados con el embarazo, parto y puerperio, frente a los 26 reportados en el mismo periodo de 2025.

Esto representa 14 muertes maternas menos en comparación con el año pasado. La disminución ocurre en el marco de las acciones del sistema estatal de salud para prevenir complicaciones y mejorar la atención médica de las mujeres embarazadas.

Jalisco reduce muertes maternas: ¿qué acciones se implementaron?

Entre las principales medidas para reducir la mortalidad materna en Jalisco destaca el fortalecimiento de la atención médica en el primer y segundo nivel, así como la capacitación permanente del personal de salud.

Las estrategias forman parte de un trabajo coordinado entre autoridades estatales y regionales, bajo la premisa “Hoy es un buen día para no morir por embarazo”.

Las acciones incluyen:

Capacitación continua del personal médico.

Seguimiento de pacientes durante el embarazo y después del parto.

Disponibilidad de insumos para la atención médica.

Identificación oportuna de factores de riesgo.

Coordinación entre las distintas áreas del sistema de salud.

Hay seguimiento de pacientes durante el embarazo y después del parto. Foto: Uno TV

¿Cómo buscan prevenir complicaciones durante el embarazo?

La estrategia de salud materna en Jalisco contempla una atención integral que involucra distintas áreas médicas y de prevención.

Entre ellas se encuentran Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Aborto Seguro, Atención Perinatal, Planificación Familiar y prevención de la Violencia.

También se incluye el acompañamiento durante el puerperio, periodo de recuperación de la mujer después del parto.

El objetivo de estas medidas es fortalecer el seguimiento de las pacientes y facilitar la atención médica ante posibles complicaciones.

LiMa y Bebé en Camino: herramientas para cuidar a embarazadas

Otra de las acciones implementadas es la estrategia LiMa (Líderes en Salud Materna), enfocada en fortalecer el primer nivel de atención.

A esto se suma la conformación de clubes de embarazo y la elaboración de planes de seguridad para las pacientes.

Además, se utilizan herramientas como la cartilla y la aplicación móvil Bebé en Camino, diseñadas para facilitar el seguimiento de la salud materna y perinatal.

Estas herramientas también permiten identificar oportunamente factores de riesgo durante el embarazo, como parte de las medidas de prevención y atención médica.

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