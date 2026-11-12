¿Jensen Huang habría mantenido una tercera relación extramarital con otra empleada de Nvidia? Esto se sabe

Salen a la luz más controversias sobre Jensen Huang | Foto: AFP

Jensen Huang habría mantenido una relación íntima con una segunda empleada de Nvidia, acumulando tres romances extramaritales que condujeron a su dimisión como CEO de la compañía este jueves, de acuerdo con dos fuentes consultadas por la agencia Reuters.

Reuters decidió no revelar la identidad de la segunda empleada de la empresa de inteligencia artificial (IA) para proteger su integridad, pues no respondió a los intentos de contactarla no prosperaron.

Ousted Nvidia CEO Jensen Huang had an intimate relationship with a second employee, according to two people familiar with the matter, Reuters has learned https://t.co/5886PxcVnx pic.twitter.com/D21i2O3Xh6 — Reuters (@Reuters) November 12, 2026

Las otras dos mujeres involucradas son Alice Huang, a quien la inteligencia estadounidense sospecha de ser una espía china, y Kimberly Powell, vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia.

Un repaso a la trama que llevó a Jensen Huang a renunciar

La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este jueves 12 de noviembre de 2026 ocurrió tras revelarse dos relaciones extramaritales del cofundador de la tecnológica.

El diario The New York Times publicó el 8 de noviembre el vínculo de Huang con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y enfrenta señalamientos de espionaje para Chin

El ejecutivo admitió la infidelidad en una carta enviada a los empleados de Nvidia el mismo domingo 8 de noviembre; sin embargo, el texto omitió el nombre de la mujer involucrada en este primer caso.

La junta directiva de la empresa inició una investigación independiente mediante el bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, mientras que el FBI abrió paralelamente una pesquisa federal sobre los nexos entre el empresario y la ciudadana china.

El mismo periódico estadounidense reportó una segunda relación del directivo el miércoles 11 de noviembre. El informe señaló un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subalterna directa.

La conducta incumplió el código de ética de la corporación sobre conflictos de interés laborales, por lo que la directiva convocó una reunión de emergencia para evaluar la destitución del fundador.

Los accionistas de la compañía presentaron una demanda colectiva por presunto fraude contra la empresa y el directivo, argumentando que el ocultamiento de los riesgos derivados de los contactos con la presunta agente extranjera, según la agencia AFP.

Los títulos de Nvidia registraron una caída bursátil superior al 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La firma tecnológica perdió cerca de 430 mil millones de dólares en capitalización durante los dos primeros días de la crisis.

El consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina y nombró simultáneamente a Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

¿Cómo pinta el panorama tras la renuncia de Jensen Huang?

El estadounidense-taiwanés Jensen Huang, de 63 años, dirigió la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo no solo es el principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, sino que también reinvirtió cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, por lo que los especialistas auguran posibles repercusiones a escala mundial.

Su salida deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA, de acuerdo con la agencia AFP.

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

Jensen Huang es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados deOpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, como lo defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

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