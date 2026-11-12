18 mexicanos muertos en hechos relacionados a ICE: ¿quiénes eran y qué se sabe de ellos?

Mexicanos murieron en custodia y operativos de ICE. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 18 mexicanos han muerto en Estados Unidos en hechos relacionados con operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante estos casos, el Gobierno de México solicitó información a las fiscalías estadounidenses para conocer las circunstancias de los fallecimientos y dar seguimiento a las investigaciones.

El caso más reciente es el de Emiliano Andrade Covarrubias, quien murió el 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

Su familia denunció que no recibió oportunamente los medicamentos que necesitaba; ICE sostuvo que tuvo atención médica y que la causa oficial de muerte sigue pendiente de una autopsia.

¿Quiénes son los mexicanos que murieron en hechos relacionados con ICE?

Los 18 casos registrados desde enero de 2025 incluyen fallecimientos por complicaciones médicas, suicidios reportados por las autoridades estadounidenses y hechos ocurridos durante operativos migratorios.

Mexicanos fallecidos en 2025

1. Avelardo Avellaneda Delgado, de 68 años. Murió en mayo de 2025 en Georgia. Según la ficha de ICE, presentó complicaciones médicas mientras era trasladado a un centro de detención para iniciar su proceso de deportación, luego de una presunta violación a su libertad condicional.

2. Jesús Molina Veya, de 45 años. Falleció el 7 de junio de 2025 en un centro de detención de Georgia. ICE informó que se quitó la vida mientras recibía atención médica. Había sido detenido por una presunta violación a los términos de su libertad condicional.

3. Jaime Alanís García, de 56 años. Murió en julio de 2025 después de caer desde el techo de un invernadero en Ventura, California, durante un operativo migratorio. Sufrió lesiones graves en el cráneo y el cuello. Fue el primer fallecimiento relacionado con una redada migratoria durante ese periodo.

4. Lorenzo Antonio Batrés Vargas, de 32 años. Murió el 31 de agosto de 2025 en Arizona, después de presentar una emergencia médica. ICE atribuyó su fallecimiento a complicaciones respiratorias relacionadas con COVID-19. También padecía diabetes.

5. Óscar Duarte Rascón, de 59 años. Falleció el 8 de septiembre de 2025 en Arizona por insuficiencia respiratoria. Tenía Alzheimer avanzado, cáncer renal, hepatitis C y epilepsia, por lo que requería atención permanente.

6. Silverio Villegas González, de 38 años. Murió el 12 de septiembre de 2025 durante un operativo en Chicago, después de recibir disparos de agentes de ICE. La versión oficial señala que intentó escapar en un vehículo y arrastró a uno de los agentes.

7. Ismael Ayala Uribe, de 39 años. Falleció el 22 de septiembre de 2025 en California por un paro cardíaco derivado de complicaciones de un absceso que se agravó mientras permanecía detenido en el centro migratorio de Adelanto.

8. Miguel Ángel García Hernández, de 31 años. Murió el 30 de septiembre de 2025, después de permanecer seis días hospitalizado por heridas de bala sufridas durante un tiroteo en una oficina de ICE en Dallas, Texas.

9. Leo Cruz Silva, de 34 años. Fue encontrado muerto el 4 de octubre de 2025 en una cárcel de Misuri. ICE reportó que se suicidó. Antes de su muerte había presentado alucinaciones, paranoia y otros problemas de salud mental.

10. Gabriel García Avilés, de 54 años. Falleció el 23 de octubre de 2025 en California. Había sido hospitalizado por síntomas de abstinencia alcohólica y posteriormente sufrió un paro cardíaco.

Mexicanos fallecidos en 2026

11. Alejandro García Clemente, de 49 años. Murió en enero de 2026. ICE informó que fue encontrado sin pulso en su celda y que tenía antecedentes de enfermedades cardíacas e hipertensión.

12. Heber Sánchez Domínguez, de 34 años. Originario de Las Choapas, Veracruz, murió en enero de 2026 mientras permanecía detenido. ICE reportó que se trató de un suicidio, versión que su familia cuestionó al señalar una posible negligencia médica.

13. Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años. Originario de Veracruz, falleció el 27 de febrero de 2026 después de permanecer hospitalizado por complicaciones respiratorias y cardíacas. Sus familiares denunciaron que pidió atención médica durante semanas sin recibirla oportunamente.

14. José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años. Originario de Silao, Guanajuato, murió el 25 de marzo de 2026 en el centro de detención de Adelanto, California. Padecía diabetes e hipertensión y fue encontrado sin vida en su celda.

15. Royer Pérez Jiménez, de 19 años. Era originario de San Juan Chamula, Chiapas. ICE reportó que se suicidó el 16 de marzo de 2026 en un centro de detención de Florida. Su familia rechazó esa versión.

16. Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años. Murió el 19 de junio de 2026 bajo custodia de ICE en Laredo, Texas. La agencia informó que fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde falleció. La causa quedó pendiente de los resultados de la autopsia. Había sido detenido tres días antes, tras salir de una cárcel del condado de Webb por un caso relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol.

17. Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. Murió el 7 de julio de 2026 en Houston, Texas, después de recibir disparos de agentes de ICE durante un operativo. La versión oficial sostiene que intentó embestir a los oficiales con su vehículo. Su caso motivó el anuncio de acciones legales por parte de la SRE.

18. Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años. Originario de Hidalgo, vivía en Dallas y trabajaba en la construcción y pintura de casas. Murió el 17 de octubre de 2026 en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, donde llevaba detenido desde junio. ICE informó que fue encontrado inconsciente en su cama y que la causa de muerte está pendiente de la autopsia. Su hija denunció que no recibió sus medicamentos para atender sus padecimientos de diabetes e hipertensión.

¿Qué acciones legales prepara México por las muertes relacionadas con ICE?

La SRE informó el 12 de noviembre que el Gobierno de México envió 22 cartas a fiscalías estadounidenses por los fallecimientos y lesiones de connacionales bajo custodia migratoria o durante operativos de ICE. De ellas, ocho fueron dirigidas a fiscalías estatales y 14 a fiscalías de condado. Hasta esa fecha, había recibido 11 respuestas.

Sobre los 18 fallecimientos, la Cancillería detalló que cuatro familias cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), siete tienen abogados particulares y dos buscan representación con acompañamiento consular. Otras cinco decidieron no emprender acciones legales.

La dependencia también confirmó que ya se presentaron tres demandas civiles: dos con representación del PALE y una con abogados privados. En los demás casos, las familias preparan las acciones que correspondan con sus representantes legales.

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