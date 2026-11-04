Imágenes: cierran la Calzada México-Tacuba por enorme fuga de agua

Una fuga de agua afecta la circulación en Calzada México-Tacuba. Foto: Segiagua

Una fuga de agua potable provocó afectaciones a la circulación sobre la Calzada México-Tacuba, a la altura de la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Debido al incidente, la ciclovía permanece cerrada y los vehículos cuentan con un solo carril habilitado para avanzar por la zona.

La emergencia afecta la movilidad en las inmediaciones de la estación del Metro, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. La reducción del espacio para circular puede generar congestionamiento, por lo que se recomienda a automovilistas y ciclistas tomar precauciones al aproximarse al punto.

Videos de la fuga fueron compartidos en redes sociales como los de las cuentas de X de Carlos Tejeda y Crónica NLD donde se aprecia el tamaño de la fuga.

Fuga de agua potable en calzada México Tacuba y Carrillo Puerto. pic.twitter.com/qQRUaeaZ0c — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) November 4, 2026

¿Dónde se registra la fuga de agua en Calzada México-Tacuba?

El incidente se localiza sobre la Calzada México-Tacuba, a la altura de la estación Colegio Militar del Metro CDMX.

En ese tramo, la presencia de agua sobre la vialidad obligó a restringir el paso por la ciclovía y dejar únicamente un carril disponible para los automóviles. La situación afecta tanto a quienes utilizan transporte particular como a las personas que se desplazan en bicicleta.

🚨 TREMENDA FUGA DE AGUA EN LA MÉXICO – TACUBA



Servicios de emergencia mantiene cerrada la circulación en la Av. México – Tacuba por la atención de una fuerte fuga de agua a la altura de la estación del metro Colegio Militar.#PrecauciónVial #CDMX#UltimaHora pic.twitter.com/VWVoXwMegF — Crónica NLD (@CronicasLDN) November 4, 2026

¿Qué provocó la fuga de agua potable?

De manera preliminar, se señaló que la fuga podría estar relacionada con trabajos realizados en el pavimento. Sin embargo, no es posible establecer todavía qué originó el daño en la infraestructura hidráulica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) es la dependencia del Gobierno capitalino encargada de atender este tipo de reportes y realizar labores para reparar fugas en la red de agua potable, por lo que, sus elementos ya están trabajando en la reparación de la misma, pero se desconoce le tiempo estimado que estará cerrada la vialidad.

#BrigadaSEGIAGUA⚒️👷‍♂️ realiza trabajos en atención a reporte de fuga de agua potable en📍Calzada México – Toluca y Carrillo Puerto, colonia Un Hogar para Nosotros, @AlcaldiaMHmx.#AccionesSEGIAGUA pic.twitter.com/9lYEhNc8II — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 4, 2026

¿Cuáles son las rutas viales alternas por la fuga de agua?

Ante el cierre de la ciclovía y la reducción de carriles en la Calzada México-Tacuba, los automovilistas pueden considerar como vías alternas la avenida Marina Nacional y la avenida Aquiles Serdán, de acuerdo con el sentido de su recorrido y las condiciones del tránsito. También pueden utilizar calles paralelas de las colonias aledañas para evitar el tramo afectado.

La afectación principal es la reducción de carriles disponibles para los vehículos, pues únicamente uno permanece habilitado en el tramo donde se registra la fuga. A esto se suma el cierre de la ciclovía, que impide el paso habitual de quienes utilizan este espacio para trasladarse.

Por ello, se recomienda manejar con precaución, reducir la velocidad al acercarse a la zona y atender las indicaciones del personal que pudiera encontrarse en el lugar. También es conveniente considerar rutas alternas para evitar retrasos.

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